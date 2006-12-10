بهره برداری از 200 سرویس بهداشتی در مساجد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران اظهار داشت: در سال جاری ساخت ، گسترش و تجهیز327 سرویس بهداشتی در مناطق 22 گانه شهر تهران در دستور کار معاونت خدمات شهری شهرداری تهران قرار داشته که پیش از موعد مقرر همه آنها به بهره برداری رسیده است.

محمد عیدیان افزود: مطمئنا برای سال آینده نیز احداث چند صد سرویس بهداشتی در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار خواهد گرفت تا نیازهای موجود در شهر تهران از بین برود و در هر محله حداقل یک سرویس بهداشتی برای عموم احداث شود.

وی تصریح کرد: در ساخت سرویس های بهداشتی از وسایل و تجهیزات استاندارد و مدرن استفاده شده و تعداد سرویس های بهداشتی با توجه به تراکم جمعیت و موقعیت و شرایط در هر منطقه متفاوت بوده است.