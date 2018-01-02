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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

سیاست‌های مختلف گزینش‌ باید مطابق نیاز جامعه به روز شود

سیاست‌های مختلف گزینش‌ باید مطابق نیاز جامعه به روز شود

اصفهان - معاون استاندار اصفهان گفت: سیاست‌های مختلف گزینش‌ در ادارات و نهادهای مختلف باید با توجه به نیازها و پیشرفت جامعه به روز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی ظهر سه شنبه در همایش گزینش گران دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان ایجاد هسته گزینش در ادارات را از ابتکارات مهم امام خمینی (ره) توصیف کرد و اظهار داشت: نوآوری حضرت امام خمینی (ره) در تاسیس بسیج، سپاه، جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، هسته گزینش و غیره دستاوردها مهمی برای نظام و انقلاب به همراه داشت.

مدیران ادارات با توجه به اندیشه‌های نو و تاثیرگذار انتخاب شوند

وی با اشاره به پیام امام خمینی مبنی بر اینکه گزینش‌گری شغل بسیار مهمی است که باید افراد باتقوا و دارای اعتدال در آن به کار رفته شوند، افزود: در راستای عمل به فرمایشات و پیام امام خمینی (ره) باید دقت کنیم که مدیرانی با هوش اجتماعی مناسب و اندیشه‌های نو و تاثیرگذار در ادارات مختلف برگزیده و انتخاب شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با توجه دادن مخاطب به سمت این نکته که گزینش‌گری باید با توجه به نیازها و پیشرفت جامعه به روزشود، بیان داشت: اکنون نیز نیاز به روز شدن سیاست‌های مختلف در این بخش به خوبی حس می‌شود. 

کد مطلب 4189593

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