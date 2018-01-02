به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی ظهر سه شنبه در همایش گزینش گران دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان ایجاد هسته گزینش در ادارات را از ابتکارات مهم امام خمینی (ره) توصیف کرد و اظهار داشت: نوآوری حضرت امام خمینی (ره) در تاسیس بسیج، سپاه، جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، هسته گزینش و غیره دستاوردها مهمی برای نظام و انقلاب به همراه داشت.

مدیران ادارات با توجه به اندیشه‌های نو و تاثیرگذار انتخاب شوند

وی با اشاره به پیام امام خمینی مبنی بر اینکه گزینش‌گری شغل بسیار مهمی است که باید افراد باتقوا و دارای اعتدال در آن به کار رفته شوند، افزود: در راستای عمل به فرمایشات و پیام امام خمینی (ره) باید دقت کنیم که مدیرانی با هوش اجتماعی مناسب و اندیشه‌های نو و تاثیرگذار در ادارات مختلف برگزیده و انتخاب شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با توجه دادن مخاطب به سمت این نکته که گزینش‌گری باید با توجه به نیازها و پیشرفت جامعه به روزشود، بیان داشت: اکنون نیز نیاز به روز شدن سیاست‌های مختلف در این بخش به خوبی حس می‌شود.