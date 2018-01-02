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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۵۵

مدیرکل امور بانوان استانداری زنجان:

همایش بزرگ زنان و خانواده در زنجان برگزار می شود

همایش بزرگ زنان و خانواده در زنجان برگزار می شود

زنجان-مدیرکل امور بانوان استانداری زنجان با اشاره به برگزاری همایش بزرگ زنان و خانواده در این استان، گفت: برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر در قالب حقوق شهروندی، گفتمان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهرخ بلوری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، به ایام‌الله دهه فجر اشاره کرد و افزود: این ایام فرصت خوبی برای بیان خدمات دولت و نظام است. 

وی اظهار کرد: امور بانوان و خانواده استانداری زنجان برای ایام‌الله دهه فجر بیش از ۹۸۷ برنامه را در قالب بانوان، خانواده و کودک طرح‌ریزی کرده است که از این تعداد ۱۳ درصد برنامه ها درون‌سازمانی، ۸۷  درصد برنامه ها فرا بخشی و مابقی برنامه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی  و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود. 

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان گفت: ۳۶ برنامه در ایام‌الله دهه فجر به صورت استانی و مشارکتی با سایر دستگاه‌ها برگزار می‌شود  و شهرستان خدابنده با ۳۴ درصد بیشتر برنامه‌ها را دارد.

بلوری با اشاره به برگزاری بزرگ همایش بزرگ زنان و خانواده در این استان، گفت: برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر در قالب حقوق شهروندی، گفتمان برگزار می شود.

وی به برگزاری بزرگ همایش بزرگ زنان و خانواده در استان تأکید کرد و گفت: برنامه ایام‌الله دهه فجر در قالب حقوق شهروندی، گفتمان انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود و باید برنامه‌های امسال پربارتر از سال‌های گذشته باشد. 

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان با بیان اینکه باید فرهنگ ایثار و فداکاری و جهاد را برای جوانان امروزی تبیین  کنیم چراکه  دشمن امروز در کمین جوانان ما است، تصریح کرد: برنامه‌های دهه فجر باید مردمی برگزار شود و همچنین محتوای برنامه‌ها طوری باشد که جوانان حضور پرشوری داشته باشند. 

بلوری گفت: در هشت شهرستان استان برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر با  مدیریت وبرنامه‌ریزی کارشناسی شده برگزار می‌شود.

کد مطلب 4189595

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