همایش بزرگ زنان و خانواده در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماهرخ بلوری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، به ایام‌الله دهه فجر اشاره کرد و افزود: این ایام فرصت خوبی برای بیان خدمات دولت و نظام است.

وی اظهار کرد: امور بانوان و خانواده استانداری زنجان برای ایام‌الله دهه فجر بیش از ۹۸۷ برنامه را در قالب بانوان، خانواده و کودک طرح‌ریزی کرده است که از این تعداد ۱۳ درصد برنامه ها درون‌سازمانی، ۸۷ درصد برنامه ها فرا بخشی و مابقی برنامه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان گفت: ۳۶ برنامه در ایام‌الله دهه فجر به صورت استانی و مشارکتی با سایر دستگاه‌ها برگزار می‌شود و شهرستان خدابنده با ۳۴ درصد بیشتر برنامه‌ها را دارد.

بلوری با اشاره به برگزاری بزرگ همایش بزرگ زنان و خانواده در این استان، گفت: برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر در قالب حقوق شهروندی، گفتمان برگزار می شود.

وی به برگزاری بزرگ همایش بزرگ زنان و خانواده در استان تأکید کرد و گفت: برنامه ایام‌الله دهه فجر در قالب حقوق شهروندی، گفتمان انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود و باید برنامه‌های امسال پربارتر از سال‌های گذشته باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان با بیان اینکه باید فرهنگ ایثار و فداکاری و جهاد را برای جوانان امروزی تبیین کنیم چراکه دشمن امروز در کمین جوانان ما است، تصریح کرد: برنامه‌های دهه فجر باید مردمی برگزار شود و همچنین محتوای برنامه‌ها طوری باشد که جوانان حضور پرشوری داشته باشند.

بلوری گفت: در هشت شهرستان استان برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر با مدیریت وبرنامه‌ریزی کارشناسی شده برگزار می‌شود.