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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۱۶

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری:

۶۷ هزار تن گندم در چهارمحال و بختیاری خریداری شد

۶۷ هزار تن گندم در چهارمحال و بختیاری خریداری شد

شهرکرد - مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: ۶۷ هزار و ۴۶ تن گندم در چهارمحال و بختیاری خریداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد قنبری ظهر سه شنبه در شورای آرد و نان در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۶۷ هزار  و ۴۶ تن گندم در چهارمحال و بختیاری خریداری شد، اظهار داشت: از این میزان گندم ۲۷ هزار تن گندم توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری و مابقی توسط مباشران و سازمان تعاون روستایی نگهداری می شود.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کیفیت گندم تولیدی در چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته مطلوب تر شده است.

وی بیان کرد: سالانه در چهارمحال و بختیاری ۱۰۰ هزار تن گندم مصرف می شود.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای افزایش کیفیت گندم در چهارمحال و بختیاری، گندم استان های دیگز از جمله اصفهان و خوزستان با گندم تولید استان مخلوط شده است.

کد مطلب 4189598

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