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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

قاتل ستایش اعدام می شود

قاتل ستایش اعدام می شود

وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی از تعیین وقت اجرای حکم این پرونده خبرداد و گفت: به ما اعلام شده که حکم پنج شنبه اجرا می شود.

مجتبی فرحبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از ملاقات حضوری خانواده امیرحسین با وی خبر داد و گفت: طبق آن چیزی که به ما اعلام شده، امروز آخرین ملاقات امیر حسین با خانواده اش بوده است.

وی افزود: به ما اعلام کردند که حکم اعدام سحرگاه پنج شنبه اجرا می شود و تلاشها برای کسب رضایت از خانواده ستایش بی نتیجه بوده است.

فرحبخش اظهارداشت: متاسفانه فعالان حقوقی و حتی خانواده ستایش موبایل های خود را خاموش کردند. عدم اجرای حکم تنها به اعلام رضایت خانواده ستایش برمی گردد.

اگر چه وکیل امیر حسین اعلام کرده است که این اعدام روز پنج شنبه انجام می شود، اما وکیل خانواده ستایش زمان اجرای حکم را بامداد چهارشنبه اعلام کرد.

کد مطلب 4189605

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