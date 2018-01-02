ایران توان شکست طرح های آمریکا و اسرائیل را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مجلس اعلای اسلامی عراق حوادث اخیر در جمهوری اسلامی را دنبال می کند. رهبری، دولت و ملت ایران قادر به مقابله و شکست توطئه های آمریکایی-صهیونیستی که به دنبال بی ثباتی همه کشورهای منطقه و حمایت از درگیری های داخلی با همه ابزار است، هستند.

مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه خود؛ دخالت های خارجی سیاسی و رسانه ای ضد کشورهای منطقه را محکوم کرد و آنرا ناقض قانون بین المللی و دخالت آشکار در امور داخلی کشورها برای اجرای طرحهای هدفمند برای هیمنه بر منطقه و تلاش برای منحرف کردن رویارویی از مسیر حقیقی آن و دامن زدن به درگیری میان ملت ها و کشورهای منطقه عربی و اسلامی دانست.

در این بیانیه به تلاش برای هم زدن ثبات کشورهای همسایه عراق و منطقه از جمله ایران و حمایت های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران از عراق در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی ضد داعش اشاره شده و آمده است که ملت عراق مواضع ایران در حمایت از عراق در جنگ ضد تروریسم را فراموش نمی کند.

مجلس اعلای اسلامی عراق بیان کرد: ما اطمینان کامل داریم که رهبری، دولت و ملت ایران همانگونه که تجارب گذشته ثابت کرده است، توان مقابله و شکست توطئه های کثیفی که ضد ملت های مقاوم می شود را دارند.

در این بیانیه درباره شیوه های جنگ نرم دشمن هشدار داده شده است.