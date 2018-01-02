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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۲۱

مجلس اعلای اسلامی عراق:

ایران توان شکست طرح های آمریکا و اسرائیل را دارد

ایران توان شکست طرح های آمریکا و اسرائیل را دارد

مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه ای به اغتشاشات اخیر در ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مجلس اعلای اسلامی عراق حوادث اخیر در جمهوری اسلامی را دنبال می کند. رهبری، دولت و ملت ایران قادر به مقابله و شکست توطئه های آمریکایی-صهیونیستی که به دنبال بی ثباتی همه کشورهای منطقه و حمایت از درگیری های داخلی با همه ابزار است، هستند.

مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه خود؛ دخالت های خارجی سیاسی و رسانه ای ضد کشورهای منطقه را محکوم کرد و آنرا ناقض قانون بین المللی و دخالت آشکار در امور داخلی کشورها برای اجرای طرحهای هدفمند برای هیمنه بر منطقه و تلاش برای منحرف کردن رویارویی از مسیر حقیقی آن و دامن زدن به درگیری میان ملت ها و کشورهای منطقه عربی و اسلامی دانست.

در این بیانیه به تلاش برای هم زدن ثبات کشورهای همسایه عراق و منطقه از جمله ایران و حمایت های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران از عراق در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی ضد داعش اشاره شده و آمده است که ملت عراق مواضع ایران در حمایت از عراق در جنگ ضد تروریسم را فراموش نمی کند.

مجلس اعلای اسلامی عراق بیان کرد: ما اطمینان کامل داریم که رهبری، دولت و ملت ایران همانگونه که تجارب گذشته ثابت کرده است، توان مقابله و شکست توطئه های کثیفی که ضد ملت های مقاوم می شود را دارند.

در این بیانیه درباره شیوه های جنگ نرم دشمن هشدار داده شده است.

کد مطلب 4189608

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