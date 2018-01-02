۱۱۰ هزار قطعه سکه در حراجی های بانک کارگشایی فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مسعود سلیمانی با بیان اینکه ۱۶ حراج برگزار شده در دوره اخیر، نرخ سکه را در بازار به خوبی کنترل کرده است، اظهار داشت: تنها در حراج روز گذشته سه هزار قطعه نیم سکه و پنج هزار و ۱۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی به فروش رفت.

به گفته وی، بالاترین نرخ فروش سکه تمام بهار آزادی در حراج روز گذشته یک میلیون و ۴۹۲ هزار تومان بوده است.

سلیمانی با تاکید بر این که بانک کارگشایی حراج سکه را همچنان ادامه خواهد داد، گفت: کارشناسان معتقدند در صورت عدم حراج، نرخ سکه می توانست تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز افزایش یابد.