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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۴۶

یک مقام بانکی خبر داد؛

۱۱۰ هزار قطعه سکه در حراجی های بانک کارگشایی فروخته شد

۱۱۰ هزار قطعه سکه در حراجی های بانک کارگشایی فروخته شد

رئیس بانک کارگشایی از فروش بیش از ۱۱۰ هزار قطعه سکه طی حراجی های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،  مسعود سلیمانی با بیان اینکه ۱۶ حراج برگزار شده در دوره اخیر،   نرخ سکه را در بازار به خوبی کنترل کرده است، اظهار داشت: تنها در حراج روز گذشته سه هزار قطعه نیم سکه و پنج هزار و ۱۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی به فروش رفت.

به گفته وی، بالاترین نرخ فروش سکه تمام بهار آزادی در حراج روز گذشته یک میلیون و ۴۹۲ هزار تومان بوده است.

سلیمانی با تاکید بر این که بانک کارگشایی حراج سکه را همچنان ادامه خواهد داد، گفت: کارشناسان معتقدند در صورت عدم حراج، نرخ سکه می توانست تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز افزایش یابد.

کد مطلب 4189616

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