بیش از یک تن مواد مخدر در جنوب شرق کشور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، سردار محمد قنبری اظهارداشت: یگان‌های عملیاتی شهرستان زاهدان با پشتیبانی فنی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یک باند بزرگ را که به صورت مسلحانه و با استفاده از خودروهای تیز رو، مواد مخدر را از مناطق مرزی به جنوب استان منتقل و از آنجا به عمق کشور حمل می‌کردند، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: تیم های اطلاعاتی پلیس، با رصد مداوم تحرکات اعضای این باند مسلح، قاچاقچیان را که در محور " خاش- زاهدان" با ۳ دستگاه خودرو در حال جا به جایی مواد مخدر بودند، تحت نظر قرار دادند و به محض ورود به منطقه کمین پلیس، با آنها درگیر شدند.

وی با اشاره به حدود نیم ساعت درگیری مسلحانه تکاوران پلیس با قاچاقچیان مسلح گفت: در این عملیات مسلحانه با آتش پر حجم تیم های عملیاتی، یک قاچاقچی مسلح به هلاکت رسید و ۴ قاچاقچی دیگر به همراه یک قبضه سلاح کلاش، دستگیر شدند.

سردار قنبری در خصوص مقدار مواد مخدر کشف شده در این عملیات گفت: ماموران در پاکسازی منطقه درگیری و بازرسی از ۳ خودرو متعلق به اعضاء این باند، یک تن و ۷۰ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با توجه به نقش تعیین کننده شهروندان در موفقیت‌های پلیس، از آنها خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات در رابطه با فعالیت باندها و فروشندگان مواد مخدر را سریعا به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند تا پلیس در کمترین زمان ممکن با سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت برخورد قاطع کند.