به گزارش خبرگزاری مهر، دده کشی قلیزاده رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس به دلیل کهولت سن در محل سکونت خود روستای پیرنق از توابع شهرستان نیر دار فانی را وداع گفت.

قلیزاده که به عنوان کهن‌سال‌ترین رزمنده دفاع مقدس استان شناخته می‌شود در سن ۱۰۰ سالگی و با توشه‌ای از ایمان و اخلاص به دیار باقی شتافت.

دده کشی قلیزاده ۸۴ ماه از ۹۶ ماه دوران دفاع مقدس را از سن ۶۷ سالگی در جبهه های حق علیه باطل حضور داشت.

وی در ۱۴ عملیات دفاع مقدس شرکت کرده بود و در میان مردم اردبیل و ایثارگران و رزمندگان از محبوبیت ویژه برخوردار بود.

دده کشی قلیزاده یکی از چهره‌های خیر و نیکوکار استان اردبیل است و رزمندگان از وی به عنوان یکی از الگوهای اخلاق و معرفت و مدافع آرمان‌های انقلاب اسلامی یاد می‌کنند.