کاهش تصدی گری دولتی با تحقق واگذاری فعالیت ها اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست اقتصاد مقاومتی استان افزود: هدفگذاری صحیح در راستای واگذاری پروژه های با قابلیت واگذاری دستگاه ها، به تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت توسعه کمک فراوانی می کند.

احمدی اظهار کرد: دولت دیگر ظرفیت پذیرش کارمند ندارد و باید با استفاده از ظرفیت های واگذاری، از توانایی جوانان برای تحقق اشتغالزایی استفاده کرد.

احمدی برون سپاری خدمات را در افزایش ظرفیت های توسعه ای مناسب دانست و بیان داشت: از طریق وزارت خانه های جهاد کشاورزی و وزارت نیرو پروژه های قابل واگذاری دستگاه های زیر مجموعه به استان ارسال شده است و در این راستا احصای پروژه های مورد نظر از طریق ارسال لیست به دستگاه ها اجرایی شده است.

وی افزود: باید اقدامات لازم برای تحقق هدفگذاری های این حوزه انجام شود.

احمدی به اداره پر هزینه کشور و لزوم کاهش تصدی گری دولت اشاره کرد و بیان داشت: مطالبه اشتغال و درآمدی جوانان مطالبه ای به حق است و باید برای تحقق آن گام های موثری برداریم.

استاندار با اشاره به وجود چند آزمایشگاه در حوزه آب و فاضلاب استان گفت: موازی کاری در ارائه خدمات برخی دستگاه ها، به هدر رفت هزینه منجر می شود و باید نسبت به واگذاری به بخش خصوصی اقدام شود.

احمدی نگاه جزیره ای در ارائه خدمات و ظرفیت ها را آسیب دانست و بیان داشت: تغییر و تحول در فعالیت ها ی این حوزه ضروری است.