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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۲۸

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:

کاهش تصدی گری دولتی با تحقق واگذاری فعالیت ها اجرایی می شود

کاهش تصدی گری دولتی با تحقق واگذاری فعالیت ها اجرایی می شود

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: کاهش تصدی گری دولت با واگذاری فعالیت ها و پروژه ها به بخش خصوصی با اولویت استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست اقتصاد مقاومتی استان افزود: هدفگذاری صحیح در راستای واگذاری پروژه های با قابلیت واگذاری دستگاه ها، به تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت توسعه کمک فراوانی می کند.

احمدی اظهار کرد: دولت دیگر ظرفیت پذیرش کارمند ندارد و باید با استفاده از ظرفیت های واگذاری، از توانایی جوانان برای تحقق اشتغالزایی استفاده کرد.

احمدی برون سپاری خدمات را در افزایش ظرفیت های توسعه ای مناسب دانست و بیان داشت: از طریق وزارت خانه های جهاد کشاورزی و وزارت نیرو پروژه های قابل واگذاری دستگاه های زیر مجموعه به استان ارسال شده است و در این راستا احصای پروژه های مورد نظر از طریق ارسال لیست به دستگاه ها اجرایی شده است.

وی افزود: باید اقدامات لازم برای تحقق هدفگذاری های این حوزه انجام شود.

احمدی به اداره پر هزینه کشور و لزوم کاهش تصدی گری دولت اشاره کرد و بیان داشت: مطالبه اشتغال و درآمدی جوانان مطالبه ای به حق است و باید برای تحقق آن گام های موثری برداریم.

استاندار با اشاره به وجود چند آزمایشگاه در حوزه آب و فاضلاب استان گفت: موازی کاری در ارائه خدمات برخی دستگاه ها، به هدر رفت هزینه منجر می شود و باید نسبت به واگذاری به بخش خصوصی اقدام شود.

احمدی نگاه جزیره ای در ارائه خدمات و ظرفیت ها را آسیب دانست و بیان داشت: تغییر و تحول در فعالیت ها ی این حوزه ضروری است.

کد مطلب 4189640

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