افزایش آمار بازداشت شدگان شب سال نو در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسه در آغاز سال نو بازداشت های زیادی را پشت سر گذاشته و همچنین شمار خودروهایی که در اثر انفجارها در این کشور آسیب دیده اند افزایش یافته است.

بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه تعداد خودروهایی که در شب ۳۱ دسامبر آتش گرفته بودند از تعداد ۹۳۵ خودرو در سال گذشته به ۱۰۳۱ خودرو افزایش یافته است وآمار دستگیری ها نیز از ۴۵۶ نفر به ۵۱۰ نفر افزایش یافته است.

همچنین در مراسمی در حومه پاریس نیز دو مامور پلیس توسط گروهی از افرادی که در یک مهمانی بودند، مورد حمله قرار گرفتند.

«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه نیز اعلام کرد که این اقدامات جنایت کارانه است و آن را محکوم کرد و هشدار داد که مجرمان پیدا و دستگیر خواهند شد.

۱۴۰ هزار نفر نیروی امنیتی و امدادی برای مراسم های سال نو در فرانسه به کار گرفته شده اند.

فرانسه پس از یک موج حملات تکفیری ها، از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۲۴۱ نفر کشته داشته است.