آرش برهانی از چینی ها عذرخواهی کرد/ سیموئز از دست برهانی عصبانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پیپل، تیم فوتبال امید ایران پس از اینکه بازی با نتیجه تساوی 2 بر2 به پایان رسید در ضربات پنالتی موفق شد با نتیجه 10 بر 9 به برتری برسد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند. برهانی دردقیقه 39 این دیدار با پاس کلاه کج در موقعیت گلزنی قرار گرفت اما به شکلی کم سابقه این کار را انجام داد.

این مهاجم 23 ساله وانگ دالی دروازه بان چین را فریب داد اما روی خط دروازه توقف کرد و از هم تیمی هایش خواست نزدیک شوند و در جشن شادمانی گل شرکت کنند.

برهانی پس از پایان مسابقه گفت: واقعا متاسفم. مربی بین دو نیمه در رختکن از من انتقاد کرد و من می دانم این کار نوعی بی احترامی به حریفان است. کار من بی ادبی بود. من از تیم چین عذرخواهی می کنم.

رودریگز سیموئز سرمربی برزیلی تیم امید ایران از کار مهاجم تیمش به هنگام گلزنی به چین ناراضی است. او گفت : من در رختکن به برهانی گفتم دو دیدگاه نسبت به گل او دارم. اول اینکه او یک گل خوب به ثمر رساند و این قابل قبول است. اما نکته دوم اینجاست که او با گل خود ، حریف را تحقیر کرد. من 100 درصد معتقدم که کار برهانی به دور از بازی جوانمردانه بود.

سیموئز به خاطر کار برهانی از تیم چین عذرخواهی کرد. او گفت: با این حال مطمئنم که کار برهانی از روی عمد نبود.

تیم امید ایران روز سه شنبه در مرحله نیمه نهایی با قطر میزبان رقابت ها دیدار می کند.