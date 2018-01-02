عوارض حق پرچم کشتی های ایرانی حذف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمد راستاد با رد خبر یکی از رسانه های حمل و نقلی در خصوص حذف حق پرچم گفت: بیشترین تمایل و علاقه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان حاکمیتی دریایی کشور این است که روز به روز بر قدرت و اقتدار ناوگان تحت پرچم کشور افزوده شود.

وی با تأکید بر اینکه در کنار این مسأله باید سهم ناوگان از حمل و نقل جهانی دریایی نیز رشد داشته باشد، اظهار داشت: موضوع مربوط به حذف عوارض حق پرچم بعضا توسط برخی از فعالان بخش خصوصی مطرح می شود و این اشخاص قصد دارند در شوراهای مربوطه این مسئله را طرح کنند اما این موضوع باید از جوانب مختلف مورد بررسی و بحث قرار گیرد و سپس تصمیم گیری شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: هدف ما حمایت از ناوگان ملی کشتیرانی است، بدین گونه که مکانیزم های حمایتی مناسبی را در کشور داشته باشیم که در مرحله اول ناوگان ملی و تحت پرچم و مالکیت کشور بتوانند سهم بیشتری را از حمل کالاهای کشور به عهده داشته باشند.

راستاد در ادامه اظهار داشت: باید ظرفیت های بیشتری را تحت پرچم کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم به گونه ای که اقتدار دریایی خود را در سطح بین المللی حفظ کنیم و بیشترین پتانسیل در این زمینه در اختیار ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران است، البته امیدواریم سایر شرکت های خصوصی نیز مقیاس، توان و ظرفیت خود را افزایش دهند تا کلیه مالکان ایرانی که کشتی های اقیانوس پیما در اختیار دارند ناوگان خود را تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در دنیا تردد دهند.

وی خاطر نشان کرد: باید بتوانیم حتی المقدور ناوگان تحت مالکیت و تحت پرچم ملی خود را توسعه دهیم. از جنبه دیگر باید صنایع دریایی با توجه به زیر ساخت های موجود در زمینه ساخت و تعمیرات گسترش داده شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: باید بنادر خود را از نظر ظرفیت، توان عملیاتی و پسکرانه ها به جایگاهی برسانیم که هیچگونه نقصی نسبت به بنادر رقیب نداشته باشند. به گونه ای که کالاهای ترانزیتی و ترانشیپی بیشترین سهم را در بنادر داشته باشند در حقیقت باید بتوانیم از حمل و نقل دریایی منطقه ای و جهانی بیشترین سهم را داشته باشیم.