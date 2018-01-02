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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۲۶

نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر؛

هافبک پارس جنوبی به فولاد خوزستان پیوست

هافبک پارس جنوبی به فولاد خوزستان پیوست

فرشاد سالاروند هافبک تیم فوتبال پارس جنوبی به تیم فولاد خوزستان پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فولاد خوزستان اعلام کرد فرشاد سالاروند را با عقد قرارداد یک و نیم ساله از پارس جنوبی به خدمت گرفته است.

سالاروند سابقه بازی در تیم هایی مثل استقلال خوزستان، راهیان کرمانشاه و مس رفسنجان بازی کرده است.

کد مطلب 4189673

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