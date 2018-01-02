هافبک پارس جنوبی به فولاد خوزستان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فولاد خوزستان اعلام کرد فرشاد سالاروند را با عقد قرارداد یک و نیم ساله از پارس جنوبی به خدمت گرفته است.

سالاروند سابقه بازی در تیم هایی مثل استقلال خوزستان، راهیان کرمانشاه و مس رفسنجان بازی کرده است.