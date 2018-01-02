هافبک پارس جنوبی به فولاد خوزستان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فولاد خوزستان اعلام کرد فرشاد سالاروند را با عقد قرارداد یک و نیم ساله از پارس جنوبی به خدمت گرفته است.
سالاروند سابقه بازی در تیم هایی مثل استقلال خوزستان، راهیان کرمانشاه و مس رفسنجان بازی کرده است.
فرشاد سالاروند هافبک تیم فوتبال پارس جنوبی به تیم فولاد خوزستان پیوست.
به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فولاد خوزستان اعلام کرد فرشاد سالاروند را با عقد قرارداد یک و نیم ساله از پارس جنوبی به خدمت گرفته است.
سالاروند سابقه بازی در تیم هایی مثل استقلال خوزستان، راهیان کرمانشاه و مس رفسنجان بازی کرده است.
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