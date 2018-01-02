بیش از یک سومِ قربانیان تجاوز نظامی سعودی زنان وکودکان یمنی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عبدالحکیم الکحلانی» سخنگوی وزارت بهداشت یمن در سخنانی تأکید کرد که شمار زیادی از قربانیان حملات سعودیها به یمن، زنان و کودکان هستند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: زنان و کودکان، بیش از یک سومِ قربانیان تجاوز نظامی سعودی به یمن را تشکیل می دهند.

این مقام یمنی افزود: آنچه که از طریق سازمان های بشردوستانه به یمن می رسد نیازهای ۲۰ درصد از مردم را نیز تأمین نمی کند.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن تأکید کرد: آمار و ارقام شهداء و زخمی های حملات سعودیها بسیار فراتر از آنچیزی است که توسط نهادهای مختلف ازجمله وزارت بهداشت، اعلام می شود.