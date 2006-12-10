مسئله کم اظهاری واردات نخ ابریشم در سال جاری منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر ،‌ گمرک ایران به منظوررعایت قانون و جلوگیری ازتضییع حقوق تولید کنندگان ابریشم ، پیگیری های مستمری را برای موضوع کم اظهاری واردات نخ ابریشم که طی سال های گذشته نیز مطرح بوده ،‌ انجام داده است.

براساس توضیحات گمرک ایران با توجه به این که بورس ابریشم درشهرستان قم بوده ، ‌دفترتعیین ارزش گمرک قیمت ابریشم را ازطریق گمرک قم استعلام و با اجرای بند (3)‌ماده 121 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، قیمت این محصول ‌به ارزش هر کیلو گرم 8 دلار رسید و در سی دی مربوط به ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی نیز همین ارزش درج شده است .

همچنین در توضیحات گمرک ایران نسبت به خبرمنتشره مبنی بر "واردات نخ ابریشم با فاکتورهای جعلی" به نقل ازعضو هیئت مدیره شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ، ‌آمده است:‌ این در حالی است که درراستای اعتراض وارد کنندگان نسبت به رقم تعیین شده ( 8 دلار )‌ و ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر ، ‌قیمت هر کیلو نخ ابریشم وارداتی به 4 دلار و 90 سنت تقلیل یافت. .

به گزارش مهر،‌ گمرک مسئله کم اظهاری واردات نخ ابریشم را درسال جاری کاملا منتفی اعلام وتاکید کرده است : با توجه به این که در کتاب قانون مقررات و صادرات سال 85 ،‌ برای واردات نخ ابریشم 40 درصد ارزش این کالا حداقل حقوق ورودی ریالی معادل هر کیلوگرم 220 هزار ریال تعیین شده است. برهمین اساس، از نخ ابریشم بر مبنای هر کیلو گرم 60 دلار حقوق ورودی دریافت می شود.