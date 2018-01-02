پراکندگی فعالیت های پژوهشی و عدم تمایل شرکت ها به نشان دادن سود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده در سی و پنجمین جلسه شورا و بعد از استماع گزارش میرزایی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: به نظر می رسد در برنامه های آینده چند نکته باید مورد توجه جدی قرار گیرد لذا به برخی از خلا ها ی موجود اشاره می کنم.
وی با بیان اینکه یکی از این موارد عدم تمر کز مالی بر سازمان ها و شرکت ها است، گفت: عدم تمرکز مالی متاسفانه امروز شرایطی بر سازمان ها و شرکت ها حاکم است که تا تصور استقلال از شهرداری و شورا می شود، تمایل به نشان دادن سود ندراند.
حبیب زاده گفت: پراکندگی در وظایفی که از یک جنس و شکل و ماهیت برخوردارند مثل پراکندگی در فعالیت های عمرانی در معاونت های مختلف و همچنین در شرکت ها و سازمان ها و نیز کم توجهی به مشارکت مردم در مرحله تصمیم سازی به دلیل نبود یک سیستم مشخص و کانالیزه از دیگر مواردی است که باید در تدیون برنامه سوم ۵ ساله شهرداری مورد توجه قرار گیرد. در تحقق این امر با وجود سمن ها و شورایاری ها در گذشته کمتراز نظرات این گروه ها استفاده شده است.
حبیب زاده افزود: پراکندگی در فعالیت های پژوهشی و اقدام جزیره ای که موجب کاهش هم افزایی های مطالعاتی می گردد از جمله دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد.
وی اظهارداشت: لزوم بازنگری در اساسنامه ها و چارت تشکیلاتی سازمان ها و شرکت ها به دلایل مختلف از جمله بندهای مغایر قانون در اساسنامه مذکور مانند اساسنامه سازمان املاک و همچنین توجه بیشتر به وجه نظارت بر عملکرد ها خصوصا در فعالیت شرکت ها و سازمان ها نیز در تدوین برنامه سوم باید مورد تاکید قرار گیرد. متاسفانه برخی گزارش ها نشان می دهد در این زمینه شهرداری با ضعف جدی مواجه بوده است.
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