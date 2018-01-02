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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۱۴

معاون نظارت شورای شهر انتقاد کرد:

پراکندگی فعالیت های پژوهشی و عدم تمایل شرکت ها به نشان دادن سود

پراکندگی فعالیت های پژوهشی و عدم تمایل شرکت ها به نشان دادن سود

معاون نظارت شورای اسلامی تهران گفت: در تدوین برنامه ها باید موضوعاتی مهم از قبیل استفاده از نظرات سمن ها وشورایاری، توجه به نظارت بر عملکرد و لزوم تمرکز مالی بر شرکت ها و سازمان ها توجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده در سی و پنجمین جلسه شورا و بعد از استماع گزارش میرزایی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: به نظر می رسد در برنامه های آینده چند نکته باید مورد توجه جدی قرار گیرد لذا به برخی از خلا ها ی موجود اشاره می کنم.

وی با بیان اینکه یکی از این موارد عدم تمر کز مالی بر سازمان ها و شرکت ها است، گفت: عدم تمرکز مالی متاسفانه امروز شرایطی بر سازمان ها و شرکت ها حاکم است که تا تصور استقلال از شهرداری و شورا می شود، تمایل به نشان دادن سود ندراند.

حبیب زاده گفت: پراکندگی در وظایفی که از یک جنس و شکل و ماهیت برخوردارند مثل پراکندگی در فعالیت های عمرانی در معاونت های مختلف و همچنین در شرکت ها و سازمان ها و نیز کم توجهی به مشارکت مردم در مرحله تصمیم سازی به دلیل نبود یک سیستم مشخص و کانالیزه از دیگر مواردی است که باید در تدیون برنامه سوم ۵ ساله شهرداری مورد توجه قرار گیرد. در تحقق این امر با وجود سمن ها و شورایاری ها در گذشته کمتراز نظرات این گروه ها استفاده شده است.

حبیب زاده افزود: پراکندگی در فعالیت های پژوهشی و اقدام جزیره ای که موجب کاهش هم افزایی های مطالعاتی می گردد از جمله دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد.

وی اظهارداشت: لزوم بازنگری در اساسنامه ها و چارت تشکیلاتی سازمان ها و شرکت ها به دلایل مختلف از جمله بندهای مغایر قانون در اساسنامه مذکور مانند اساسنامه سازمان املاک و همچنین توجه بیشتر به وجه نظارت بر عملکرد ها خصوصا در فعالیت شرکت ها و سازمان ها نیز در تدوین برنامه سوم باید مورد تاکید قرار گیرد. متاسفانه برخی گزارش ها نشان می دهد در این زمینه شهرداری با ضعف جدی مواجه بوده است.
 

کد مطلب 4189693

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