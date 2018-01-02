اصل نظام هدف اغتشاشات/نظام مقدس اسلامی به واسطه خون شهدا بیمه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری در جلسه شورای اداری که بعدازظهر سه شنبه در سالن آیت الله بهجت فرمانداری فومن برگزار شد، اظهار کرد: امروز مردم تحت فشار شدید اقتصادی و اشتغال و سایر مشکلات هستند.

وی با تأکید بر نگاه جدی و توجه بیشتر مسئولان به این حوزه، افزود: علاوه بر همه این توجهات، احترام به مردم و مرهمی برای دردها و مشکلات مردم بودن از سوی مسئولان تأثیر بسزایی دارد.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اغتشاشات اخیر توسط عده ای محدود، گفت: متاسفانه امروز آبروی که این عده محدود از نظام مقدس اسلامی به رغم وجود اقتدار و صلابت نظام می برند در آینده تأثیرگذاری خود را در حوزه های مختلف جامعه خود به نمایش می گذارد.

وی بر برخورد قاطع با اغتشاش گران تأکید و خاطرنشان کرد: این عده محدود با اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و نیروهای مخلص و مسلح مخالف هستند و برای آنها روحانیت و غیر روحانیت ندارد.

حجت الاسلام افتخاری با اشاره به رصد همه این افراد و نظارت قاطع مسئولان امر بر این اتفاقات، تصریح کرد: یکی از انتظارات ما از مسئولان شهرستان رسیدگی به مشکلات مردم و تلاش برای حل آنها است.

وی در ادامه با بیان اینکه باید این نگرش در سطح جامعه نهادینه شود که مردم و مسئولین جدای هم نبوده و نیستند، یادآورشد: مردم هم هرگونه اعتراضی را باید از طریق تشکل های صنفی و احزاب قانونی بیان کنند.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم تا این تشکل ها و احزاب قانونمند شده و در مجرای قانونی تعریف شوند، گفت: با این اقدام از این به بعد شاهد این خواهیم بود که مدنیت جامعه محتوای بهتری به خود بگیرد.

وی با بیان اینکه پشت پرده همه این اتفاقات برای ملت ایران و دنیا مشخص و پیدا خواهد شد، افزود: چهره عده ای که دیروز در این نظام و انقلاب در صف اول بودند نمایان و نشان داده شد.

افتخاری همچنین با اشاره به اینکه نظام مقدس اسلامی ایران با خون شهدا بیمه شده و در کوران حوادث نیز آسیبی نمی بیند، اظهار کرد: اتفاقات چند روز اخیر همانند نسیم هایی زودگذر است.

وی با تأکید برحفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب و اسلام، خاطرنشان کرد: بی تفاوتی نسبت به برخی ارزش ها و باورها نگران کننده و سبب آسیب به نظام می شود.