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۱۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۱

/ کانون نویسندگان انقلاب اسلامی ، ضرورت ها و ظرفیت ها - 1 /

تولید محتوای مناسب در حوزه فرهنگ و ادب دنبال شود

تولید محتوای مناسب در حوزه فرهنگ و ادب دنبال شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ، گفت : متاسفانه در سالهای اخیر کتابهایی به چاپ رسید که در تضاد با اهداف انقلاب بود و یکی از اهداف این کانون باید رسیدن به نقطه ای باشد که نویسندگان را به تولید محتوای مناسب تشویق و ترغیب کند .

رضا آشتیانی عراقی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره تاسیس کانون نویسندگان و شاعران به خبرنگار مهر ، گفت : متاسفانه برخی از آثاری که در این سالها منتشر شده چندان فرهنگی نیست و ایجاد این کانون می تواند به رشد تولیدات فرهنگی در کشور ما کمک کند .

وی افزود : در مقطع کنونی کشور نیاز به ایجاد و تاسیس این چنین تشکل هایی دارد و همه نویسندگان ما باید در این راستا گام بردارند که تولیداتشان در جهات تحقق اهداف انقلاب و اسلام باشد .

عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی خاطرنشان کرد : نویسندگان و شاعران انقلاب برای حراست از دستاوردهای انقلاب و مقابله با تهاجم فرهنگی باید متشکل شوند و هر حرکتی که در این راستا صورت بگیرد ارزشمند است ، پراکنده کاری نویسندگان دیگر کافی است .

وی یادآور شد : برخی از نویسندگان مسائل ظریفی را در آثارشان منعکس می کنند و از اینها می توان به عنوان شاعران و نویسندگان انقلاب اسلامی یاد کرد و بهتر آن است که اینها هم وارد این فعالیت شوند .

کد مطلب 418970

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