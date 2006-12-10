تولید محتوای مناسب در حوزه فرهنگ و ادب دنبال شود

رضا آشتیانی عراقی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره تاسیس کانون نویسندگان و شاعران به خبرنگار مهر ، گفت : متاسفانه برخی از آثاری که در این سالها منتشر شده چندان فرهنگی نیست و ایجاد این کانون می تواند به رشد تولیدات فرهنگی در کشور ما کمک کند .

وی افزود : در مقطع کنونی کشور نیاز به ایجاد و تاسیس این چنین تشکل هایی دارد و همه نویسندگان ما باید در این راستا گام بردارند که تولیداتشان در جهات تحقق اهداف انقلاب و اسلام باشد .

عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی خاطرنشان کرد : نویسندگان و شاعران انقلاب برای حراست از دستاوردهای انقلاب و مقابله با تهاجم فرهنگی باید متشکل شوند و هر حرکتی که در این راستا صورت بگیرد ارزشمند است ، پراکنده کاری نویسندگان دیگر کافی است .



وی یادآور شد : برخی از نویسندگان مسائل ظریفی را در آثارشان منعکس می کنند و از اینها می توان به عنوان شاعران و نویسندگان انقلاب اسلامی یاد کرد و بهتر آن است که اینها هم وارد این فعالیت شوند .