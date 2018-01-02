وحدت مردم مانع نفوذ آمریکا/ایران پرچم دار محور مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی بعدازظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان واحد رشت، اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از افتخارات کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این دانشگاه نقش تأثیرگذار داشته و خدمات بزرگی به آموزش عالی کشور کرده است، افزود: عده ای رفتن به دانشگاه را برای همه لازم و ضروری نمی دانند این درحالی است که معتقدم بیان این حرف در کشوری همانند ایران شایسته نیست.

رئیس هئیت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به حضور و معرفی شخصیت های بزرگ علمی، مذهبی و فرهنگی از استان گیلان در سطح بین المللی و ملی اشاره کرد و گفت: با مرور تاریخ می توانیم خدمات ارزنده این شخصیت ها را مشاهده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت و پتانسیل های علمی و پژوهشی در استان گیلان، خاطرنشان کرد: با توجه به این پتانسیل ها انتظار می رود که دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سرآمد همه دانشگاه های آزاد در کشور باشد.

ولایتی همچنین به اتفاقات و اغتشاشات چند روز گذشته در برخی نقاط کشور اشاره و تصریح کرد: این وضعیت را می توان به دو بخش تفکیک کرد که یکی از این بخش ها مربوط به مطالبات مشروع مردم از مسئولان است.

وی با تأکید بر تلاش مسئولان برای رفع این مشکلات، ادامه داد: البته باید به این موضوع نیز اشاره شود که بسیاری از مشکلات خارج از اراده دولت به کشور تحمیل شده است.

رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد همچنین با اشاره به پیروزی های کسب شده در طی سال های اخیر توسط جبهه مقاومت، یادآورشد: داعش محصول استکبار جهانی و ایادی آن در منطقه بود که با مقاومت و ایستادگی جبهه مقاومت نابود شد.

وی به ابراز خوشحالی و حمایت مسئولان آمریکا ، رژیم صهیونیستی، آل سعود و برخی دیگر از کشورها از اتفاقات و اغتشاشات چند روز اخیر در ایران اشاره و تأکید کرد: آنها باید بدانند که محور مقاومت ریشه همه آنها را خواهد سوزاند.

ولایتی با بیان اینکه آمریکا و هم پیمانانش باید خواب نفوذ به ایران را ببینند، اظهار کرد: اینکه فردی به خود اجازه آتش زدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بدهد حماقت محض انجام داده است.

وی با اشاره به صحبت های وزیر دفاع اسبق آمریکا مبنی براینکه وی مدعی شده که ریشه ملت ایران را می سوزانند ، افزود: فردی که پرچم مقدس ایران را به آتش کشیده از قماش همین افراد و دشمن کشور است.

به گفته ولایتی در اغتشاشات اخیر فتنه گران چهره و هویت اصلی خود را زود نمایان کردند، تصریح کرد: آشوبگران و دشمنان نظام مقدس اسلامی باید بدانند که ملت با وحدت و یکپارچگی این آشوبگران را از صحنه حذف می کند.

وی با بیان اینکه ایران پرچم دار محور مقاومت بوده و این مسیر از تهران آغاز و به دمشق، بیروت و سپس به فلسطین می رسد، تأکید کرد: این امکان وجود دارد که در برهه از زمان گسست سیاسی در ایران به وجود آمده باشد ولی هیچگاه شاهد گسست فرهنگی نخواهیم بود و ملت ایران همواره با تکیه بر ایمان، اعتقادات و نظام مقدس اسلامی در سایه پیروی از بیانات مقام معظم رهبری ایستاده اند.