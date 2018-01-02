نقش مهم دانشگاه آزاد درحوزه علمی/۵میلیون دانشجو فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز با حضور علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور و جمعی از مسئولان استانی مراسم تودیع و معارفه رئیس قدیم و جدید دانشگاه آزاد اسلامی گیلان واحد رشت برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های چهار ساله «علیرضا امیرتیموری» رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی گیلان واحد رشت، اظهار کرد: حضور ایشان و اقدامات انجام شده در طی سال های گذشته سبب ارتقای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به لحاظ آموزشی و پژوهشی شده است.

فرهاد رهبر با اشاره به اینکه خدمات ارزنده دانشگاه آزاد در حوزه آموزشی کشور، افزود: تاکنون پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل شده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۳۰ هزار نفر مربوط به استان گیلان است، گفت: دانشگاه های نسل اول نقش تعیین کننده در راه اندازی دانشگاه آزاد بوده و این دانشگاه نیز سهم بزرگی در میان دانشگاه های نسل دوم دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور با تأکید برنقش موثر این دانشگاه در تولید علم و پژوهش در کشور، تصریح کرد: جمهوری اسلامی از نظر علمی در جایگاه ۱۶ جهان قرار دارد که نقش و سهم دانشگاه آزاد اسلامی در کسب این جایگاه غیرقابل انکار است.

وی در ادامه با بیان اینکه به دانشگاه های نسل سوم و دانشگاه های کارآفرین، یادآورشد: این دانشگاه ها باید مشکل اشتغال را حل کنند و با شناسایی چالش های جامعه و با هم اندیشی و بهره گیری از اساتید علمی و دانشجویان راه حل مناسبی برای آنها ارائه دهند.

رهبری با اشاره به وضعیت جغرافیایی و موقعیت و پتانسیل این استان در حوزه علمی و پژوهشی استان گیلان، افزود: باید این پتاسیل ها از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

در ادامه این مراسم نیز رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی گیلان واحد رشت با تأکید برخوشنامی این دانشگاه، خاطرنشان کرد: آمارهای ارائه شده نشان دهنده عملکرد مثبت این دانشگاه است.

ابراهیم چیرانی با اشاره به اینکه استفاده و بهره گیری از این فرصت ها و توانمندی ها به ما اجازه می دهد که در کنار مدیریت هزینه، مدیریت درآمد هم داشته باشیم، ادامه داد:

دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با توجه به پتانسیل های موجود در استان، مطالعات بسیار کاربردی و مهمی را در برخی از صنایع مثل صنایع کشاورزی انجام داده، که امیدواریم در سال ۹۷ شاهد افزایش رشد آمار عملکردی این دانشگاه باشیم.