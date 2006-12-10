کره شمالی از طرح عملیاتی مشترک آمریکا و کره جنوبی انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، مینجیو جوسان یک روزنامه وابسته به دولت پیونگ یانگ اعلام کرد: کره شمالی، یک قدرت هسته ای خودخوانده، از تمام بازدارندگی خود با وارد کردن ضربات بیرحمانه بر ضد تجاوزگران استفاده خواهد کرد .



مقامهای کره جنوبی گفتند : آمریکا و کره جنوبی یک طرح مشترک نظامی تحت عنوان " CONPLAN 5029" برای سقوط ناگهانی کره شمالی آماده کرده اند .



روزنامه مینجوجوسان می نویسد: این طرح که دو طرف با تکمیل آن موافقت کرده اند؛ قصد آنها را برای براندازی حکومت کمونیستی کره شمالی نشان می دهد ؛ با وجود اینکه هرگونه تصمیمی برای رفتن به جنگ انکار می شود .



از سویی، روزنامه رودنگ سینمون ، روزنامه وابسته به حزب حاکم کره شمالی نیز در تفسیری این طرح را یک عامل تحریک کننده غیرقابل تحمل خواند و نوشت : هیچ تجاوزی قابل بخشش نخواهد بود .

در سالهای 1950 تا 1953 جنگی خونین بین دو کره در گرفت ؛ حدود 19500 نظامی آمریکایی در کره جنوبی مستقر شدند تا به ارتش 650 هزارنفری این کشور در رویارویی با ارتش 1.2 میلیون نفری کره شمالی کمک کنند .



طبق یک پیمان دفاعی متقابل ، ارتش کره جنوبی در زمان وقوع جنگ تحت فرماندهی آمریکا خواهد بود. سئول تلاش می کند تا بار دیگر فرماندهی نیروهای خود در زمان جنگ را به دست بیاورد .

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی امروز گزارش داد که سئول و واشنگتن هفته آینده فعالیتهای تمام عیاری را برای تکمیل طرح نظامی مشترک خود انجام خواهند داد.