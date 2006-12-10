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۱۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۸

کره شمالی از طرح عملیاتی مشترک آمریکا و کره جنوبی انتقاد کرد

کره شمالی امروز با انتقاد از طرح عملیاتی مشترک آمریکا و کره جنوبی برای مداخله نظامی در صورت بی ثباتی در کره شمالی، آن را محرک جنگ خواند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، مینجیو جوسان یک روزنامه وابسته به دولت پیونگ یانگ اعلام کرد: کره شمالی، یک قدرت هسته ای خودخوانده، از تمام بازدارندگی خود با وارد کردن ضربات بیرحمانه بر ضد تجاوزگران استفاده خواهد کرد .

مقامهای کره جنوبی گفتند : آمریکا و کره جنوبی یک طرح مشترک نظامی تحت عنوان " CONPLAN 5029" برای سقوط ناگهانی کره شمالی آماده کرده اند .  

روزنامه مینجوجوسان می نویسد: این طرح که دو طرف با تکمیل آن موافقت کرده اند؛ قصد آنها را برای براندازی حکومت کمونیستی کره شمالی نشان می دهد ؛ با وجود اینکه هرگونه تصمیمی برای رفتن به جنگ انکار می شود .

از سویی، روزنامه رودنگ سینمون ، روزنامه وابسته به حزب حاکم کره شمالی نیز در تفسیری این طرح را یک عامل تحریک کننده غیرقابل تحمل خواند و نوشت : هیچ تجاوزی قابل بخشش نخواهد بود .

در سالهای 1950 تا 1953 جنگی خونین بین دو کره در گرفت ؛ حدود 19500 نظامی آمریکایی در کره جنوبی مستقر شدند تا به ارتش 650 هزارنفری این کشور در رویارویی با ارتش 1.2 میلیون نفری کره شمالی کمک کنند .  

طبق یک پیمان دفاعی متقابل ، ارتش کره جنوبی در زمان وقوع جنگ تحت فرماندهی آمریکا خواهد بود. سئول تلاش می کند تا بار دیگر فرماندهی نیروهای خود در زمان جنگ را به دست بیاورد .

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی امروز گزارش داد که سئول و واشنگتن هفته آینده فعالیتهای تمام عیاری را برای تکمیل طرح نظامی مشترک خود انجام خواهند داد.

کد مطلب 418972

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