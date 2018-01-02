به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق گزارش یک شرکت مشاور و یک گروه امنیت هوایی که سوانح هوایی را ثبت می‌کند، سال گذشته خطوط هوایی جهان هیچ مرگ‌ومیری را بر اثر سانحه هوایی ثبت نکردند و به این ترتیب سال ۲۰۱۷ به امن‌ترین سال تاریخ مسافرت هوایی تبدیل می‌شود.

شرکت مشاور هوانوردی هلندی تو۷۰ و شرکت شبکه امنیت هوایی، هردو گزارش دادند که در سال ۲۰۱۷ هیچ مرگ‌ومیری در ارتباط با هواپیماهای مسافربری وجود نداشته است. آدریان یانگ از تو۷۰ گفت: ۲۰۱۷ ایمن‌ترین سال تاریخ صنعت هوانوردی بوده است.

تو۷۰ تخمین زده است که نرخ سوانح منجر به مرگ برای پروازهای هواپیماهای مسافربری بزرگ، ۰.۰۶ سانحه در هر ۱ میلیون پرواز، یا ۱ سانحه در هر ۱۶ میلیون پرواز است.

شرکت شبکه امنیت هوایی هم گزارش داد که در سال ۲۰۱۷ هیچ مرگ‌ومیری در هواپیماهای مسافر بری جت ثبت نشده است اما در کل خطوط هوایی ۱۰ سانحه مرگبار اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن ۴۴ نفر در هواپیماها و ۳۵ نفر در روی زمین شد. این سانحه‌ها شامل سقوط هواپیماهای باری و هواپیماهای مسافربری توربینی ملخ‌دار بوده‌اند.

در مقایسه باید به ۱۶ حادثه و ۳۰۳ کشته در سوانح هوایی خطوط هوایی جهان در سال ۲۰۱۶ اشاره داشت.

مرگبارترین سانحه سال گذشته در ژانویه اتفاق افتاد و یک جت باربری ترکیه در یک روستا در قرقیزستان سقوط کرد و علاوه بر ۴ خدمه خود، ۳۵ نفر را در روی زمین به کام مرگ فرستاد.

شرکت شبکه امنیت هوایی اعلام کرد که سال ۲۰۱۷ هم از لحاظ تعداد سوانح مرگبار و هم از لحاظ تعداد مرگ‌ومیر، ایمن‌ترین سال تاریخ هوانوردی بوده است.

در طول ۲ دهه گذشته مرگ‌ومیرهای هوانوردی در جهان به شکل مداومی کاهش یافته‌اند. طبق اعلام شرکت شبکه امنیت هوایی، همین اواخر در سال ۲۰۰۵ میزان مرگ‌ومیر در سوانح هوایی جهان به رقم ۱۰۱۵ نفر می‌رسید.

آخرین سقوط مرگبار یک هواپیمای مسافری جت در آمریکا در فوریه ۲۰۰۹ رخ داد که در سقوط پرواز کولگان‌ایر۳۴۰۷ در نزدیکی نیویورک، ۴۹ نفر از سرنشینان هواپیما و یک نفر در روی زمین جان خود را از دست داد.

در سال ۲۰۱۶ در حوادث هوایی آمریکا ۴۱۲ نفر جان خود را از دست دادند اما همه آنها در حوادث مربوط به هواپیماهای با کاربری‌هایی عمومی غیر از مسافربری اتفاق افتاده بود.