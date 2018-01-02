به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه بیتکوینیست، خبرنگارانی در توییتر خبر دادند که در استرالیا حسابهای بانکی افرادی که با خریدهای بیتکوین مرتبط بوده است به همراه تراکنشهایی که کاربران در برخی از مشهورترین سایتهای خرید ارز دیجیتال این کشور انجام میدهند، مسدود میشود.
اسامی بانکهای استرالیایی که متهم شدهاند حسابهای کاربران بیتکوین را مسدود میکنند به این ترتیب اعلام شده است: بانک ملی استرالیا، بانک رفاه استرالیا و شرکت بانکداری وستپک.
در تویتها گزارش شده است که فعالیتهای کاربران در ارتباط با برخی از سایتهای معین (بیتیسی مارکتس، کویناسپات استرالیا، کوینجار و کوینبیس) از سوی بانکها به عنوان فعالیتهای مشکوک تلقی شده و مسدود میشود.
هرچند این گزارشات همهگیر نیست و هنوز مشخص نیست که چرا این کاربران هدف قرار گرفتهاند.
سخنگوی بانک رفاه استرالیا در این ارتباط میگوید: مشتریان ما میتوانند تا جایی که با شرایط ما و تمام ضوابط قانونی مرتبط دیگر همخوانی داشته باشند، با این ارزها تعامل داشته باشند.
کویناسپات استرالیا این بیانیه را در وبسایت خود منتشر کرد: ما به شما اطمینان میدهیم که ما هم به اندازه شما از این شرایط ناراحت هستیم، اما متاسفانه بانکهای استرالیایی تا به حال تمایلی برای کار با صنعت ارز دیجیتال از خود نشان ندادهاند که این منجر به مسدود شدن گاه و بی گاه حسابهای مرتبط با ارز دیجیتال و محدودیتهای شدید حسابهای فعال شده است و در واقع صنعت ما را از بانکها محروم کرده است.
موسس کویناسپات، راسل ویلسون هم اعلام کرد که از هیچ مسئله همگانی جدیدی مطلع نشده است اما این شرایط را بررسی میکند.
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