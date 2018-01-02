دولت با پیگیری جدی مطالبات مردم فرصت سواستفاده را از دشمن بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی با صدور بیانیه‌ای عنوان کرد: «در روزهای اخیر شاهد برخی از تجمعات و اعتراضات مردمی در مورد مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی در برخی از شهرها بودیم که این قبیل اعتراضات را به جا و حق مردم می دانیم.

مردم در هر صحنه ای که انقلاب به وجود آنان نیاز داشته حضور داشته اند، از این رو دولت و مسئولان باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری و اجرای فرامین ایشان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حل این مشکلات گام بردارند و اجازه عرض اندام به دشمنان را در سوء استفاده از این خواسته‌های به حق ندهند.

طی روزهای اخیر عده ای فتنه گر و اغتشاش‌گر با استفاده از فرصت اعتراض مردمی به وضع معیشتی در تلاش بودند تا از فضای موجود سوء استفاده کنند و با دادن شعارهای ساختارشکنانه علیه نظام اسلامی و مسئولان، این اعتراضات را به بیراهه و انحراف بکشانند.

انتظار می‌رود در چنین وضعیتی ملت بصیر و آگاه ایران اسلامی با تدبیر و با استقامت، تمام توطئه‌ها را خنثی و این بار نیز آگاهانه دشمن را مأیوس کرده و دولت نیز با درایت و تدبیر برای ناکامی دشمنان توطئه‌گر و رسیدگی به خواسته‌های به حق مردم و رفع مشکلات آنها تلاش کند.

لذا از کلیه مردم ولایتمدار شهر اراک دعوت می کنیم تا در مراسم باشکوه روز چهارشنبه(۱۳دی ماه) حضوری فراگیر و حداکثری داشته تا با نمایش وحدت و اقتدار خود دشمنان را بار دیگر از دست اندازی به منافع کشور و برهم زدن امنیت جامعه ناامید سازیم.»