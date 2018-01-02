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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۰۶

بیانیه حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی؛

دولت با پیگیری جدی مطالبات مردم فرصت سواستفاده را از دشمن بگیرد

دولت با پیگیری جدی مطالبات مردم فرصت سواستفاده را از دشمن بگیرد

اراک- حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی طی بیانیه ای اعلام کرد؛ دولت و مسئولان بایستی با پیگیری جدی مطالبات مردمی و تلاش برای رفع مشکلات موجود، فرصت سواستفاده را از دشمن و اغتشاش‌گران بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی با صدور بیانیه‌ای عنوان کرد: «در روزهای اخیر شاهد برخی از تجمعات و اعتراضات مردمی در مورد مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی در برخی از شهرها بودیم که این قبیل اعتراضات را به جا و حق مردم می دانیم.

مردم در هر صحنه ای که انقلاب به وجود آنان نیاز داشته حضور داشته اند، از این رو دولت و مسئولان باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری و اجرای فرامین ایشان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حل این مشکلات گام بردارند و اجازه عرض اندام به دشمنان را در سوء استفاده از این خواسته‌های به حق ندهند.

طی روزهای اخیر عده ای فتنه گر و اغتشاش‌گر با استفاده از فرصت اعتراض مردمی به وضع معیشتی در تلاش بودند تا از فضای موجود سوء استفاده کنند و با دادن شعارهای ساختارشکنانه علیه نظام اسلامی و مسئولان، این اعتراضات را به بیراهه و انحراف بکشانند.

انتظار می‌رود در چنین وضعیتی ملت بصیر و آگاه ایران اسلامی با تدبیر و با استقامت، تمام توطئه‌ها را خنثی و این بار نیز آگاهانه دشمن را مأیوس کرده و دولت نیز با درایت و تدبیر برای ناکامی دشمنان توطئه‌گر و رسیدگی به خواسته‌های به حق مردم و رفع مشکلات آنها تلاش کند.

لذا از کلیه مردم ولایتمدار شهر اراک دعوت می کنیم تا در مراسم باشکوه روز چهارشنبه(۱۳دی ماه) حضوری فراگیر و حداکثری داشته تا با نمایش وحدت و اقتدار خود دشمنان را بار دیگر از دست اندازی به منافع کشور و برهم زدن امنیت جامعه ناامید سازیم.»

کد مطلب 4189742

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