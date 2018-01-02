  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۲۹

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان:

راهپیمایی اعتراض‌آمیز مردم انقلابی اصفهان پنج‌شنبه برگزار می‌شود

راهپیمایی اعتراض‌آمیز مردم انقلابی اصفهان پنج‌شنبه برگزار می‌شود

اصفهان - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: راهپیمایی اعتراض‌آمیز مردم انقلابی اصفهان نسبت به فتنه آشوب‌گران روز پنج‌شنبه از ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

جعفر عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم فهیم و با بصیرت ایران، هیچ‌گاه در طول ۴۰ سال گذشته با فتنه‌گران همراه نشده و همیشه راه خود را از افرادی که با نگاه به فرمانِ دست بیگانگان در پی ضربه زدن به نظام و انقلاب هستند، جدا کرده‌اند.

وی افزود: مردم اصفهان علاوه بر اینکه نقش بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند در سال‌های پس از پیروزی نیز در تمامی عرصه‌های دفاع از نظام، انقلاب و رهبری پیشتاز بودند و شهدای گران‌قدر این شهر و استان نشانی گویا از همراهی دائمی این مردم با انقلاب اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه اصفهانی‌ها نیز همگام با دیگر مردم کشور اعتراض خود را به آشوب‌های اخیر نشان خواهند داد، بیان داشت: راهپیمایی اعتراض‌آمیز مردم انقلابی اصفهان نسبت به فتنه آشوب‌گران روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود.

مسیر حرکت راهپیمایان از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان انقلاب است

وی افزود: این راهپیمایی با حضور مردم شهیدپرور اصفهان، خانواده‌های شهدا و جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی، مسئولان متعهد و انقلابی اصفهان از ساعت ۱۰ صبح آغاز و مردم از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان انقلاب حرکت خواهند کرد.

عسکری با دعوت از تمامی اقشار جامعه و مردم انقلابی و همیشه در صحنه اصفهان تاکید کرد: همزمان با این راهپیمایی پیکر شهید پاسدار سجاد شاه‌سنایی بر دستان مردم شهیدپرور اصفهان تشییع می‌شود.

کد مطلب 4189743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها