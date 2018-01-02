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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۰۴

ترکیه ۴۳ هزار پرسنل نظامی جدید استخدام می‌کند

ترکیه ۴۳ هزار پرسنل نظامی جدید استخدام می‌کند

نیروهای مسلح ترکیه به دنبال تعلیق، بازداشت و یا اخراج تعداد زیادی از کارکنان این کشور پس از کودتای سال گذشته، قصد دارد حدود ۴۳ هزار پرسنل جدید را استخدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک منبع نظامی ترکیه امروز سه شنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور قصد دارد در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۴۳ هزار پرسنل نظامی جدید را استخدام کند.

این منبع که نخواست نامش فاش شود به آناتولی در این باره اعلام کرد که استخدام جدید شامل به‌کارگیری ۳ هزار و ۷۵۵ افسر و ۵ هزار و ۳۷۵ افسر رده پایین خواهد بود.

 نیروهای مسلح ترکیه همچنین قصد دارد ۱۳ هزار و ۲۱۳ گروهبان متخصص و ۲۰ هزار و ۵۹۵ پیاده نظام را به خدمت گیرد.

این در حالیست که ترکیه در جریان بازداشت های گسترده این کشور پس از کودتای ۱۵ جولای سال گذشته میلادی تعداد زیادی از کارمندان بخش های مختلف و نیروهای نظامی خود را به ظن ارتباط با سازمان مرتبط با فتح الله گولن - که آنکارا وی را متهم به راهبری کودتا می داند- بازداشت، تعلیق و یا اخراج کرده است.

کد مطلب 4189746

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