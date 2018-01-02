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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۰۷

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی:

راهپیمایی حمایت از ارزش‌های انقلاب در خراسان رضوی برگزار می شود

راهپیمایی حمایت از ارزش‌های انقلاب در خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: راهپیمایی حمایت از ارزش های انقلاب و رهبری پنجشنبه در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد سلطانی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری راهپیمایی حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تجدید عهد با ولایت در خراسان رضوی  و مشهد خبر داد و اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده این راهپیمایی در پی اقدامات اخیر در تجمع‌های غیرقانونی و توهین و تخریب صورت گرفته توسط اغتشاشگران برگزار می‌شود. 

وی بیان کرد: این راهپیمایی پنجشنبه ۱۴ دیماه ۹۶ ساعت ۹ صبح از میدان شهدا آغاز می‌شود و حاضران به سمت حرم مطهر رضوی حرکت می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگق تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، سخنران پایانی این مراسم خواهد بود.

کد مطلب 4189757

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