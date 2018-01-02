به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد سلطانی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری راهپیمایی حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی و تجدید عهد با ولایت در خراسان رضوی و مشهد خبر داد و اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده این راهپیمایی در پی اقدامات اخیر در تجمعهای غیرقانونی و توهین و تخریب صورت گرفته توسط اغتشاشگران برگزار میشود.
وی بیان کرد: این راهپیمایی پنجشنبه ۱۴ دیماه ۹۶ ساعت ۹ صبح از میدان شهدا آغاز میشود و حاضران به سمت حرم مطهر رضوی حرکت میکنند.
رئیس شورای هماهنگق تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، سخنران پایانی این مراسم خواهد بود.
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