به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح سومین باشگاه دانشگاهی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مراکز آموزشی را یکی از مراکز مقدس کشور دانست و اظهار کرد: جامعه صنعتی کشور رشد صنایع را مدیون اساتید و نخبگان دانشگاهی است و خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در جهت بهرهبرداری و بهرهوری هر چه مطلوبتر از این گروهها در عرصه صنعت برنامههای ویژهای را در دستور کار خود قرار داده است.
وی بیان کرد: طرح اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی در دستور کار خانه صنعت، معدن و تجارت استان قرار گرفته است و در جهت تقویت مباحث و دستاوردهای علمی و پژوهشی حوزه صنعت افتتاح باشگاههای دانشگاهی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت و امروز نیز شاهد افتتاح سومین باشگاه این خانه هستیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغههای بزرگ نگاه بسیار کوتاه به حوزه پژوهش بوده است، گفت: متاسفانه شاهد بودجه بسیار اندک یک میلیارد تومانی در این خصوص در استان هستیم که بهطور میانگین مبلغ اندکی بهازای هر نفر میشود.
حسینی ضعف دیگر را در نگاه مدرکگرایانه نسبت به محیط دانشگاه دانست و افزود: به موضوعاتی همچون تخصص، اشتغال و غیره توجهی نشده است و یکی از دیگر مشکلات موجود در دانشگاهها قطع ارتباط با دانشجویان پس از فارغالتحصیلی آنها بوده است و دانشگاهی نداریم که این ارتباط را پس از این دوره حفظ کرده باشد.
وی اضافه کرد: فقر علمی آسیبهای بزرگی در همه حوزهها از جمله حوزه اقتصاد به همراه داشته است و نوع اقتصاد جامعه ما هم هنوز به دلیل بازیهای سیاسی و اقتصادی مشخص نشده است و علت عدم موفقیت ما نشناخت ن صحیح دانشگاه و نقش و تاثیرگذاری آن در حوزههای مختلف از جمله حوزه صنعت بوده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی میتوان به انعقاد تفاهمنامه همکاری با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در بحث وقف علم و فناوری اشاره کرد و باید در جهت ترویج و گسترش وقفهای صنعتی تلاش کرد.
حسینی با بیان اینکه یکی دیگر از دغدغههای موجود در حوزه اشتغال بوده و کارآفرینان و سرمایهگذاران به دلیل عدم اعتماد کافی و لازم جلو نمیآیند و تا این اطمینان حاصل نشود تغییری در این تصمیم بهوجود نمیآید، خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی تعداد ۶۶۰۰ واحد صنعتی و معدنی با اشتغال بیش از ۱۸۰ هزار نفر فعال است و تمامی این واحدها، آماده همکاری گسترده با واحدهای علمی، پژوهشی و دانشگاهی هستند.
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