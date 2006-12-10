صعود شمشیربازان ایران به دور دوم مسابقات

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به قطر، پیمان فخری زاده کاپیتان تیم ملی شمشیربازی ایران در گروه خود با کسب عنوان سومی ، جواز حضور در بین 16 شمشیرباز برتر را بدست آورد. فخری دربازیهای خود مقابل کویت، ژاپن، تایلند و فیلیپین به پیروزی رسید وتنها دو شکست را مقابل قزاقستان و کره در کارنامه خود ثبت کرد.

فخری زاده در دور دوم مسابقات نخستین بازی خود را با ورزشکاری از فیلیپین با نتیجه تساوی صفر بر صفر به پایان برد.

مجتبی عابدینی هم در دیگر گروه مقدماتی این بازیها با 5 شمشیرباز به مسابقه پرداخت که در نهایت با 4 برد مقابل کره جنوبی، هنک کنگ، ژاپن و قطر و یک باخت مقابل ورزشکار چینی به جدول 16 تایی مسابقات صعود کرد. این شمشیرباز کشورمان تا این لحظه در مرحله دوم مسابقات با نتیجه 15 بر 4 ورزشکار کره ای را شکست داده است.