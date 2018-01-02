اصولگرایان فارس در خصوص تجمعات اخیر بیانیه ای صادر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اصحاب و جریانات اصولگرای استان فارس در خصوص اعتراضات و تجمعات اخیر آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در این روزها، ایران اسلامی شاهد پیروزی‌های پی‌درپی جبهه مقاومت و شکست همه‌جانبه استکبار جهانی در عرصه‌های مختلف نبرد بین‌المللی است.

آنچه طبیعی به نظر می‌رسد، تلاش همه‌جانبه دشمنان داخلی و خارجی این کشور برای سوءاستفاده از مطالبات مردمی برای ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی و نفوذ به صفوف یکپارچه ملت همچون ۴ دهه گذشته تاریخ انقلاب اسلامی است که طی روزهای اخیر، این برنامه‌ریزی و تلاش همه‌جانبه، خود را در قالب تخریب اموال عمومی و سردادن شعارهای ساختارشکنانه در کنار اعتراضات آرام معیشتی مردم نشان داده است که قطعاً همچون گذشته، تلاش دشمنان برای غبارآلود کردن فضا و پیوند زدن مشکلات اقتصادی مردم با مسائل سیاسی، با ناکامی مواجه خواهد شد.

اما در این میان، حقیقت غیرقابل‌انکاری نیز وجود دارد و آن اینکه مردم حق‌دارند از بابت گرانی، تورم افسارگسیخته و بیکاری گسترده جوانان و فقر و فساد گله‌مند باشند.

بنابراین انتظار می‌رود تحرک جدی‌تر و اقدام مؤثرتری از سوی دولت محترم برای بهبود شاخص‌های مهم اجتماعی و کنترل هوشمندانه و منطقی اعتراضات مشاهده شود.

طبق آنچه گفته شد، احزاب و جریانات سیاسی اصولگرای امضاکننده این بیانیه، ضمن تأکید بر حق مسلم آزادی بیان عموم ملت و همچنین لزوم برقراری آرامش در سطح جامعه و جدا کردن صف معترضان اجتماعی از اغتشاشگران و معاندان با انقلاب اسلامی، تأکید می‌نمایند مسوولیت چاره‌اندیشی فوری برای حل معضلات و برقراری امنیت و عدالت اجتماعی که خواسته اصلی همه مردم است، متوجه دولت محترم بوده و انتظار می‌رود در سریع‌ترین زمان ممکن، شاهد اقدامات مؤثر و اساسی جهت برقراری آرامش پایدار در سطح جامعه از سوی مسوولان محترم باشیم.

جبهه پیروان خط امام و رهبری استان فارس، جامعه اسلامی مهندسین استان فارس، حزب موتلفه اسلامی استان فارس، جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان فارس، جامعه اصناف و بازاریان استان فارس، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی استان فارس، جمعیت فدائیان رهبر، جامعه اسلامی فرهنگیان استان فارس، جامعه اسلامی دانشجویان استان فارس، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی استان فارس، کانون تربیت اسلامی، جامعه اسلامی کارگران استان فارس، جامعه اسلامی ورزشکاران استان فارس، جامعه زینب (س) استان فارس و جامعه جوانان متحد اسلامی استان فارس امضا کنندگان این بیانیه هستند.