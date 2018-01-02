تشکیل برند قدرتمند زعفران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، علی‌اوسط هاشمی طی نشستی با مسئولان بخش خصوصی و دولتی زعفران، با موضوع «اتخاذ تصمیم در خصوص مباحث صادرات و تجارت در بازار زعفران» گفت: باید کاری کرد که سهم ایران در بازار جهانی زعفران از ۳۰ درصد به ۸۰ درصد ارتقا یابد.

وی با اشاره به ضرورت اندیشیدن در سطح ملی برای تحقق منفعت ملی، افزود: وقتی یک برند قدرتمند در عرصه زعفران ایرانی تشکیل شود، بدون شک هم به نفع کشاورزان خواهد بود و هم منافع بازرگانان تامین می‌شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عنوان کرد: حتی می‌توان زمینه ایجاد بورس جهانی زعفران در ایران را فراهم کرد و در این راستا باید دست‌اندرکاران این محصول با نماینده فائو وارد فاز همکاری شده و از آنها کمک بگیرند.

هاشمی، ادامه داد: بازرگانان باید کاری کنند که کشاورزان برای تولید بیشتر تشویق شوند. این موضوع برای تجار نیز وزنه اعتباری محسوب خواهد شد و انسجام لازم در صیانت از تولید ملی را رقم می‌زند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تولید حداقل ۷۰ درصد زعفران جهان را در اختیار ایرانی‌ها دانست و گفت: شاید در تعیین قیمت نفت، اختیار چندانی نداشته باشیم، اما قطعا می‌توانیم در کنترل قیمت کالایی مانند زعفران، قوی‌تر عمل کرده و حرفی برای گفتن داشته باشیم.

این مقام مسئول، با گلایه از اینکه هنوز نتوانسته‌ایم شهرک صنعتی زعفران ایجاد کنیم، اظهار کرد: اکنون زعفران تنها بر اساس مصرف داخل کشور، بسته‌بندی می‌شود و تنوع مصرف بازارهای بین‌المللی را در آن لحاظ نکرده‌ایم. این در حالی است که می‌شود با تشکیل بورس جهانی زعفران، جهان را متقاعد کرد که برای خرید این طلای سرخ، از هر نقطه دنیا به ایران مراجعه کنند.

هاشمی تاکید کرد: باید رقابت را از درون به بیرون انتقال داد و در بازارهای خارجی از زعفران به عنوان کالایی که ویژه ایران است، صحبت کرد. این انعطاف، انگیزه تولید در کشاورزان را نیز افزایش داده و در نهایت برای کشور سودآور خواهد بود.