سرهنگ فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این محدودیت ها از همان ساعات اولیه صبح بخاطر امنیت ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور همشریان عزیز بخصوص راهپیمایان در خیابان مدرس اعمال می شود.

رئیس پلیس راهور افزود: در این مدت خودروهای پارک شده در کنار خیابان ها نیز به منظور تسهیل در عبور و مرور راهپیمایان به خارج از محدوده منتقل می شوند، از این رو شهروندان از پارک خودروهای خود در خیابان مذکور خود داری کنند.

سرهنگ شیری با بیان اینکه راهپیمایی مردمی در محکومیت اغتشاشات اخیر ساعت ۱۰ صبح در محدوده چهار راه مدرس تا خیایان آزادی برگزاری می شود، گفت: در مدت راهپیمایی از تردد خودروها از حد فاصل چهار راه مدرس تا میدان آزادی جلوگیری به عمل می آید.

این مقام نظامی به رانندگان توصیه کرد: برای سفرهای درون شهری از خیابان های جایگزین از جمله خیابا ن گمرک و شهید اشک تلخ برای تردد خود استفاده کنند.