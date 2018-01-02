به گزارش خبرنگار مهر، پس از نمایش خشم و خروش مومنین و هیات‌های مذهبی کرمانشاه از هتک حرمت حسینیه بیت العباس (ع) توسط اغتشاشگرها در مقابل این حسینیه تعدادی دیگر از خیابانهای این شهر شاهد حضور خودجوش مردم بود.

صبح فردا نیز تجمع اعتراضی مردم انقلابی کرمانشاه علیه اغتشاش عناصر فتنه گر برگزار می شود.

همچنین فریاد «حیدر حیدر» مردم کرمانشاه در اعتراض به اغتشاشات و هتک حرمت مقدسات در کرمانشاه در یکی دیگر از خیابانهای شهر طنین انداز شد.



تجمع دیگری از مردم انقلابی کرمانشاه نیز در میدان آزادی این شهر به صورت خودجوش شکل گرفت.

گفتنی است؛ صبح فردا ساعت ۱۰ راهپیمایی بزرگ در محکومیت اغتشاشهای اخیر برگزار خواهد شد.

