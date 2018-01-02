حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه حوادث اخیر که توسط آشوبگران در کشور رخ داد، اظهار کرد: آزموده را آزمودن خطاست، در طول دوران انقلاب اسلامی استکبار جهانی ملت ایران را ده ها بار آزمود و توطئه های فراوانی را برای ملت بزرگ ایران طراحی و اجرا کرد، از ترور منافقین گرفته تا جنگ تحمیلی، حمله به جزایر ایران و خلیج فارس، سقوط هواپیمای مسافربری، تحریم اقتصادی و ده ها توطئه دیگر، اماهمه این توطئه ها با شکست رو به رو شد و ملت ایران پیروز میدان بودند.

وی افزود: ملت ایران وقتی خوشحالی رئیس جمهور آمریکا، اسرائیل، دولت عربستان را ببیند هرگز نسبت به انقلابشان و نسبت به آرمان های شهدا شکی نخواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ملت ایران در هر زمان و مکانی که رد پای دشمن را در کشور ببیند یقینا آن پا را قطع خواهد کرد، همانطور که در فتنه ۸۸ زمانی که پای دشمن را درکشور دید حماسه ۹ دی را رقم زد، در ۱۸ تیر وقتی رد پای دشمن را در کشور دید حماسه ۲۳ تیر را خلق کرد.

وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران تجربه ارزشمندی را پشت سر گذاشته اند وهر جایی ردی از دشمنان دیدند همانجا به مقابه با دشمن برخواستند.

حجت الاسلام ولی نژاد اظهار کرد: دشمنان ملت ایران پرونده قطور ننگینی در پیشگاه ملت مسلمان ایران دارند و روسیاه تر از این ها هستند که بخواهند به حمایت از ملت ایران به پا خیزند.

وی افزود: افرادی که در داخل کشور فریب دشمنان را خوردند باید بدانند و به یاد بیاورند در ۴۰ سال گذشته ملت بزرگ ایران چه توطئه هایی را از سر گذرانده و این را هم از سر می گذراند، اما این اتفاق لکه ننگی برای کسانی خواهد بود که بر خلاف آرمان های شهدا و رهبر انقلاب حرکت کردند.