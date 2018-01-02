به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فتح آبادی روز سه شنبه در دومین جلسه هماهنگی هفته فرهنگی در خمین اظهار داشت: برمبنای سند توسعه فرهنگی استان مرکزی، در فاز اول، هفته فرهنگی در یازده شهرستان با بیش از ۲۰هزار عنوان برنامه برگزار شد و براساس نظرسنجی ۹۷درصد مردم متقاضی ادامه اجرای برنامه فرهنگی بودند.

وی افزود: تمرکز زدایی و توزیع متعادل برنامه های فرهنگی در سطح استان و بهره گیری از ظرفیت های بومی و محلی در راستای ایجاد تحرک و جریان فرهنگی و نشاط اجتماعی با اجرای برنامه های نو و ابتکاری از رویکرد های اصلی فاز دوم برگزاری هفته فرهنگی در شهرستان های استان است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با بیان اینکه حوادث و ناملایماتی که در حال حاضر در کشور شکل می گیرد و باعث فعال شدن گسل های اجتماعی می شود نیازمند تحلیل و بررسی است، تصریح کرد: شاخص های سرمایه اجتماعی با محوریت اخلاق اجتماعی در یک فضای شفاف سازی بایستی تقویت شود و زمینه همبستگی اجتماعی را فراهم کند، چرا که مسایل و مشکلات اجتماعی فعلی در یک فرایند طولانی شکل گرفته است.

فتح آبادی خاطرنشان کرد: توجه به کیفی سازی برنامه های فرهنگی در توسعه فرهنگی نقش اثرگذارتری دارد و باعث ارتقای جایگاه اخلاقی جامعه می شود.

وی تقویت مشارکت های مردم و بهره گیری از ظرفیت های اقشار مختلف، نکوداشت مفاخر، تکمیل پروژه های نیمه تمام فرهنگی، تقویت روابط و تعاملات اجتماعی را از اهداف مهم برنامه های فرهنگی دانست و اظهار کرد: افکارسنجی در خصوص اجرای برنامه ها و شناخت نقاط ضعف و تلاش در راستای اجرای برنامه های هدفمند و اثر گزار در بعد فرهنگی و اجتماعی با برگزاری هفته فرهنگی در شهرستان ها فراهم خواهد شد و در فاز اول، برگزاری هفته فرهنگی خمین در جایگاه برترین شهرستان استان مرکزی قرار گرفت.

اجرای برنامه های فرهنگی ارتقای اخلاقی اجتماعی را به دنبال دارد

فرماندار خمین نیز در این جلسه اظهار کرد: برگزاری هفته فرهنگی در خمین به عنوان شهرستان پیشتاز در ایجاد تحول آفرینی در قرن معاصر با نکوداشت ایام فاطمیه و دهه مبارک فجر همزمان است و اجرای برنامه های فرهنگی در راستای نهادینه کردن اخلاق اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

سید مهدی ساداتی با اشاره به اغتشاشات چند روز اخیر در کشور بیان کرد: بین مطالبه و خواسته های مردم و ایجاد فضای اغتشاش تناسبی وجود ندارد و باعث سودجویی فرصت طلبان و دشمنان نظام اسلامی خواهد شد.

فرماندار خمین خاطر نشان کرد: صف های مردم انقلابی و ولایت مدار نظام اسلامی در رسیدن به مطالبات و خواسته های به حق، با اغتشاش گران دست نشانده دشمنان خارجی جدا است و ملت ایران یکپارچه و منسجم از آرمان های انقلابی خود دفاع می کنند.

ساداتی گفت: دموکراسی اخلاق تمرین شده می خواهد نیازمند داشتن علم گفت و گو برای رسیدن به خواسته ها است و قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین برهم زننده آرامش کشور ضروری است، دشمن نیز بداند که هیچگاه به اهداف خود نخواهد رسید.