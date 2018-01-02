به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلطانی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری هشترود اظهار داشت: از سال ۹۴ تا ۹۶ سرقت در شهرستان هشترود کاهش یافته است و با تلاش همکارانمان توانسته ایم این موضوع را کاهش دهیم.

وی گفت: در طول ۹ ماه اخیر جرایم خاصی در هشترود اتفاق نیفتاده است و این نشان از فرهنگ مردم است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان هشترود افزود: در کشف سرقت نیز موفق عمل کرده ایم و بالای ۱۱۰ درصد سرقت ها در شهرستان هشترود کشف شده است.

وی گفت: در این مباحث به همکاری تمامی ادارات نیازمندیم. ادارات و بانک ها به دوربین های مدار بسته باید مجهز شوند. پلیس به تنهایی نمی تواند امنیت را در جامعه گسترش دهد و باید مردم و نهادها در این امر همکاری کنند.

سلطانی ادامه داد: ارگان های امدادی در این برهه باید از آمادگی کامل برخوردار باشند.