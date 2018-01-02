مخالف افزایش قیمت حاملهای انرژی هستم/اغتشاشات تلنگری برای مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه امینی عصر امروز سه شنبه در شورای اداری شهرستان هشترود گفت: تکریم ارباب رجوع در ادارات هشترود انجام می گیرد اما باید این موضوع بهتر از قبل انجام شود.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق افزود: امروز مردم گریبان گیر گرانی هستند. امروز گرانی بنزین دست مردم بهانه داده است و همه چیز تابع این موضوع است.

وی ادامه داد: بنده شخصا با بالا رفتن قیمت حامل های انرژی مخالفم، باید به جای افزایش قیمت فرهنگ صحیح استفاده کردن آن را آموزش دهیم.

وی افزود: این نظام بیمه شده خون شهدا است و این اغتشاشات نمی تواند براین نظام تاثیری بگذارد اما تلنگری است بر دولتمردان و باید به آن توجه شود.

امینی ابراز داشت: باید با مردم برخورد منطقی شود. مطالبان حقوق مبادا فریب مخالفان نظام را بخورند. هویت اغتشاش گران آشکار است و حمایت های فردی مثل ترامپ گواه بر این موضوع است.

وی اظهار داشت: این ها همان کسانی بودند که ترامپ تا دیروز آن ها را تروریست می نامید. دشمنان خارجی از این موضوع بهره برداری می کنند و ما متوجه هستیم که آمریکا و دشمنان خارجی از این موضوع سو استفاده می کنند اما بدانند هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

امینی افزود: می خواهند ریشه فتنه را دوباره فعال کنند و دستگاه های قضایی با این موضوع باید برخورد کنند.

وی گفت: نباید اجازه دهیم جوانان مان را فریب دهند و تا سایه رهبری بر سر این مردم است من نوعی جانم را برای رهبری تقدیم خواهم کرد.