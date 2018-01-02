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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۴۴

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان:

امکانات سردخانه های هرمزگان جهت نگه داری کالا تقویت شود

امکانات سردخانه های هرمزگان جهت نگه داری کالا تقویت شود

بندرعباس - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: امکانات سردخانه های هرمزگان جهت نگه داری کالا تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان با تاکید بر اینکه جلسات تنظیم بازار باید به طور منظم و ماهانه یک بار برگزار شود، عنوان کرد: بازار همانند یک موجود زنده است که اثر می گذارد و اثر می پذیرد و نحوه مواجهه ما با بازار بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه بازار نبض اقتصاد است، افزود: بخش اعظم رفتار بازار عقلایی و قابل پیش بینی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: بازار از حساسیت ویژه ای برخوردار است و عکس المعل های بازار نیز تعیین کننده است.

اکرمی با بیان اینکه هرمزگان استانی تجارت محور محسوب می شود، تصریح کرد: بر این اساس بازار در هرمزگان از نقش تعیین کننده ای برخوردار است و باید نگاه علمی و کارشناسی به بازار داشته باشیم.

وی بر لزوم برنامه ریزی جهت تامین اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز تعطیلات عید نوروز در هرمزگان تاکید کرد و بیان داشت: امکانات سردخانه های استان هرمزگان برای نگه داری اقلام عید نوروز باید بررسی شود و اگر سردخانه ها از توان کافی برخوردار نیستند، باید آنها را تقویت کنیم و تا جایی که امکان دارد از ظرفیت سردخانه های استان جهت نگه داری کالا استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: توزیع برنج، تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز از روزهای آینده در استان جهت تنظیم بازار صورت می گیرد.

کد مطلب 4189817

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