به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری هشترود گفت: رهبری با حساسیت تمام تاکید چندین ساله ای بر روی مباحث اقتصادی داشتند و این در حالی است که دشمن نیز در صدد ضربه زدن از طریق اقتصاد و وضعیت اقتصادی مردم است. تحریم ها نیز بر همین موضوع است که مردم را تحریک کرده و از آن طریق ایجاد آشوب کنند.

وی گفت: تاکید رهبری است که اقتصاد باید حل شود. در تمامی حکومت ها بحث اقتصاد مهم بوده و ما نیز باید اقتصاد را حل کنیم.

امام جمعه شهرستان هشترود ابراز داشت: رییس جمهور نیز با شعار ساماندهی اوضاع اقتصادی و اشتغال رای آورد. سایر رویکردها نیز بازی های سیاسی بودند. مردم به شدت در مشکل هستند. کسانی هستند که به لحاظ اقتصادی در مشکل اند.

وی گفت: سیستم حکومتی و مردم از دولت حمایت می کنند و مردم با رای خود ریاست جمهوری را انتخاب کرده اند. با کدام ظرفیت می خواهند یارانه را حذف کنند؟ بودجه نویسی باید با رویکرد نگاه به قشر محروم نوشته شود.

وی افزود: گرانی و تورم و مشکلات صندوق های مالی از عمده گلایه های مردم بود. تجمع مالباختگان موسسات مالی در جلوی مجلس نزدیک به یک سال است ادامه دارد و باید تکلیف آن ها مشخص شود.

رحیمی گفت: اکثر هشتگ های فضای مجازی برای تحریک اغتشاش گران، ازسوی عربستان است. جای افسوس است که عربستان می خواهد برای کشور ما تصمیم گیری کند.