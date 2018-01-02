روحانی: کمک های ایران منجر به نابودی داعش در منطقه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی شامگاه سه شنبه در گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه با وی، ضمن تبریک سال نو میلادی به دولت و ملت فرانسه، اظهار امیدواری کرد تا در سال جدید شاهد تعمیق و تحکیم روابط و همکاری های دوستانه و همه جانبه ایران و فرانسه باشیم.

رییس جمهور با بیان اینکه سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران بر پایه توسعه صلح و آرامش و تقویت ثبات پایدار در منطقه است، اظهار داشت: حضور ما درعراق و سوریه به دعوت رسمی دولت های این کشورها و برای مبارزه با تروریسم بوده و امروز برای همگان روشن است که تلاش ها و کمک های ایران منجر به نابودی تروریسم تکفیری داعش در منطقه شده است.

روحانی با اشاره به اینکه معتقدیم سرنوشت هر کشوری تنها با اراده و خواست مردم تعیین می‌شود، افزود: همه باید برای برگزاری انتخاباتی آزاد در عراق تلاش کنیم.

رییس جمهور با اشاره به لزوم تلاش برای پایان دادن به محاصره مردم در سوریه و یمن و رساندن کمک های انسان دوستانه به مردم و مجروحین در این مناطق، بر ضرورت ادامه تلاش ها و روند مذاکرات برای برقراری گفتمان سازنده و آشتی ملی در سوریه تاکید کرد.

روحانی برقراری آرامش در لبنان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بیان سخنان تحریک آمیز علیه لبنان از سوی مقامات رژیم صهیونیستی و نقض حاکمیت سرزمینی و قلمرو هوایی این کشور از سوی آنها هرگز پذیرفتنی نیست.

رییس جمهور مواضع اخیر ترامپ نسبت به بیت المقدس را در شرایط منطقه مخرب دانست و بر ضرورت اعلام موضع صریح اروپا در راستای توسعه و تقویت ثبات و آرامش در منطقه و عدم همراهی با آمریکا در این زمینه تاکید کرد.

روحانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برجام به تعهدات خود در چارچوب مقررات و همکاری با آژانس پایبند است، افزود: برجام توافقی بین المللی و به نفع همه بوده و همه باید برای پابرجا ماندن این توافق تلاش کنیم.

رییس جمهور ادامه داد: تا زمانی که احساس کنیم از منافع برجام برخورداریم به آن پایبند خواهیم بود.

روحانی با اشاره به اینکه برنامه های موشکی و دفاعی ایران هرگز ناقض قطعنامه های بین المللی نیست، تاکید کرد: سلاح ما برای دفاع از کشورمان است و هرگز نسبت به دستیابی به آنچه باید برای دفاع از کشورمان داشته باشیم، تردید نخواهیم کرد.

رییس جمهور با بیان اینکه امروز در ایران دموکراسی دقیقی حاکم است و نمونه بارز آن در انتخابات ریاست جمهوری با حضور پرشور ملت پای صندوق ها، در پیشگاه جهانیان به نمایش درآمد، افزود: ترویج خشونت به هیچ عنوان ارتباطی با آزادی های مشروع، نقد و بیان مطالبات ندارد و هیچ کشوری در خصوص امنیت مردم خود مسامحه نمی کند.

روحانی با انتقاد از اینکه یک گروهک تروریستی در پاریس پایگاه داشته و علیه ملت ایران فعالیت کرده و مردم را تحریک و ترغیب به خشونت در ایران می کند، گفت: از دولت فرانسه انتظار داریم تا در راستای مبارزه با تروریسم و خشونت به وظیفه قانونی خود در قبال این گروهک تروریستی عمل کند.

مکرون: نقش سپاه در نابودی داعش قابل انکار نیست

امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه نیز در این تماس تلفنی با اشاره به اینکه فرانسه نسبت به اجرای برجام کاملا پایبند بوده و آن را به نفع صلح و ثبات بین المللی می داند، بر ضرورت ادامه گفتگو ها و رایزنی ها برای ایجاد ثبات و آرامش در منطقه و پایان دادن به نا آرامی ها در یمن، سوریه و عراق تاکید کرد.

رییس جمهور فرانسه با بیان اینکه هرگز منطقی که ایران را محور شرارت در منطقه قلمداد می کند را قبول نداریم و آن را باعث افزایش تنش های منطقه ای می دانیم، افزود: باید با توسعه همکاری ها و رایزنی ها در راستای توسعه و تقویت آرامش و صلح و ثبات منطقه تلاش بیشتری کنیم.

مکرون با اشاره به اینکه به هیچ عنوان نقشی که سپاه قدس در نابودی داعش داشته را انکار نمی‌کنیم و قدردان این حضور هستیم، بر ادامه گفتگو ها و رایزنی ها برای تدوین نقشه راه در مسیر توسعه ثبات منطقه و کمک به حل بحران انسانی در یمن تاکید کرد.

رییس جمهور فرانسه خاطرنشان کرد: ما هرگز از گروه های تروریستی حمایت نکرده و اجازه اقدام علیه دیگر کشورها را ازفرانسه نخواهیم داد.