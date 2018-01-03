هزار و ۶۰۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی شهری در زنجان فرسوده است

علیرضا جزء قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر به فرسودگی شبکه‌های آب در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بیش از هزار ۶۰۰ کیلومتر از شبکه‌های آب‌رسانی استان زنجان معادل ۵۰ درصد فرسوده است و نوسازی شبکه‌های آب‌رسانی به اعتبارات زیادی نیاز دارد.

وی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۰ کیلومتر از تأسیسات و شبکه آب‌رسانی در استان زنجان نوسازی شده است و شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان نسبت به نوسازی تأسیسات شبکه آب‌رسانی تأکید زیادی دارد چرا که توجه به این امر مهم باعث جلوگیری از هدر رفت آب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان به اهمیت نوسازی شبکه آب‌رسانی و تأسیسات شهری اشاره کرد و گفت: نوسازی و بهسازی شبکه آب‌رسانی از وارد آمدن خسارات سنگین جلوگیری می‌کند.

جزء قاسمی تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۱ شهر شامل ۷۰۰ هزار نفر جمعیت استان زنجان تحت پوشش آب و فاضلاب شهری استان زنجان هستند و ۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان زنجان تحت پوشش خدمات آب شرب بهداشتی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: در حال حاضر چهار شهر استان زنجان تحت پوشش فاضلاب شرکت آب و فاضلاب شهری قرار دارد و ۲٫۵ درصد از جمعیت شهری زنجان تحت پوشش فاضلاب شهری قرار گرفتند.

وی ابراز کرد: میزان مصرف آب در شهر زنجان در سه دوم سال جاری ۱۰ یک میلیون مترمکعب بوده که با سه میلیون مترمکعب افزایش ۲۳ درصد نسبت به سه ماهه یک سال جاری بیشتر بوده است و باید الگوی مصرف در استان موردتوجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان افزود: در استان زنجان بحران آب جدی است و باید رسانه‌ها فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف را مدنظر قرار دهند.