ظرفیت روستاها برای اشتغال/«فروش»عمده مشکل صنایع دستی ایلام

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: اشتغال مسئله ای است که امروزه حاد شده و باید حل شود. یکی از راه هایی که می تواند با سرمایه کم و از طریق پتانسیل های موجود مورد بهره برداری قرار گیرد و در عین حال اشتغالزایی زیادی داشته باشد صنایع دستی است.

حوزه صنایع دستی و گردشگری در ایلام یکی از ظرفیت های بزرگ به شمار می روند چراکه این استان از میراث فرهنگی بسیار دیرینه و کهنی برخوردار است.

صنایع دستی اولویت اول اشتغال در ایلام

عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی ظرفیت های مختلف استان را در کنار همدیگر قرار دهیم و مانند یک پازل مزایا و معایب هر کدام در کنار همدیگر قرار گیرد متوجه خواهیم شد که به چند دلیل حوزه صنایع دستی و گردشگری و به خصوص صنایع دستی دارای ارجحیت است.

وی ادامه داد: در مرحله اول اینکه صنایع دستی صنعت بومی استان بوده که این خود بسیار مهم است، صنایع دستی استان در دل روستاها و حتی در نقاط دورافتاده عمدتا توسط بانوان تولید می شود.

شنبه زاده اظهار داشت: مسئله دوم این که برای راه اندازی و ایجاد یک شغل در حوزه صنایع دستی رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سرمایه نیاز است، یک سرمایه بسیار اندک در مقایسه با سایر حوزه ها است.

وی افزود: تولید صنایع دستی همچنین فوق العاده سازگار با محیط زیست است یعنی هیچ آسیبی به محیط زیست نمی رساند، یکی از شاخص های یک کشور توسعه یافته احترام به محیط زیست در همه زمینه ها است.

لزوم آموزش در بخش صنایع دستی استان

شنبه زاده افزود: با کنار هم قرار دادن این اولویت ها می بینیم که این پتانسیل در زمینه تولید صنایع دستی در استان وجود دارد، افراد زیادی نیز خواهان و یا در این زمینه مشغول به کار هستند که البته نیاز به حمایت دارند.

وی تصریح کرد: مهمترین نیاز بحث آموزش است، فردی که وارد این صنعت می شود باید یک سری آموزش ها را کسب کند و یا اینکه فردی که در این جهت مشغول به کار و فعالیت است بعد از گذشت مدتی نیز بایستی آموزش در حین کار نیز ببیند که بتواند به آن هدف مورد نظر برسد زیرا کالاهایی که تولید می شوند باید از استاندارد لازم برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به این که بازارهای هدفی در زمینه صنایع دستی وجود دارد یعنی به نوعی مردم از تولیدات صنعتی خسته شدند و به نوعی بازگشت به صنایع اصیل در حال اتفاق افتادن است. همه این موارد را اگر در کنار هم قرار دهیم می بینیم که این ظرفیت و پتانسیل در استان ایلام برای کار وجود دارد.

مشکلات بر سر راه صنایع دستی استان ایلام

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: اما یک سری مشکلات در این زمینه وجود دارد که بایستی حل شود، در راستای حل این مشکلات بخشی خود مردم هستند که باید حضور و ورود پیدا کنند. بخشی دولت و بخشی بانک ها هستند که مانند یک پازل در کنار همدیگر قرار می گیرند.

شنبه زاده با اشاره به مهمترین مشکلات و چالش های حوزه صنایع دستی گفت: عمده ترین مشکلی که در این زمینه در سراسر کشور است اما در استانی مانند ایلام نمود بیشتری دارد بحث فروش محصولات صنایع دستی است.

وی عنوان کرد: هنوز در بحث فروش محصولات مقداری دچار مشکل هستیم، سعی ما نیز در همین جهت است که تا حدودی این مشکلات برطرف شود که عمده ترین آنها برپایی نمایشگاه ها و شرکت در نمایشگاه ها است.

شنبه زاده گفت: در این راستا سعی می کنیم که به بهانه های مختلف نمایشگاه های صنایع دستی برپا کنیم، نمایشگاه هایی که در استان های دیگر برگزار می شود صنعت گران استان ها را کمک و حمایت کنیم که در این نمایشگاه ها شرکت کنند.

فعالیت ۳۳ رشته صنایع دستی در ایلام

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز صنعتگران استان نتوانستند در نمایشگاه های بین المللی شرکت کنند زیرا این نمایشگاه ها هزینه زیادی دارند و صنعت گران ما خود به تنهایی این توانایی را ندارند در این نمایشگاه ها شرکت کنند.

شنبه زاده تصریح کرد: ۳۳ رشته صنایع دستی در استان ایلام تولید می شود که عمده ترین این محصولات گلیم برجسته است.

وی افزود: گلیم، نمد، جاجیم، چیت از جمله صنایع دستی دارای نشان ملی هستند، بافت گلیم و جاجیم به صورت مدرن و از تولیدات سنتی بیرون آمده است انواع تولیدات بر روی جاجیم از جمله جاموبایلی، جاکیفی، کیف های مدرسه تولیدات مختلفی بر روی آن صورت می گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در خصوص بازاریابی صنایع دستی نیز اضافه کرد: با توجه به همسایگی ایلام با کشور عراق، بازار هدفی که در کنار ما قرار گرفته بیشتر بر بحث صادرات صنایع دستی است، در حال حاضر افرادی که در کار بازرگانی و همچنین تجاری کار می کنند می توانند در این جهت بسیار کمک کار باشند.

لزوم توجه برای سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی

وی بیان داشت: همچنین بخش خصوصی باید برای صادرات تولیدات حضور پیدا کند که متاسفانه در ورود بخش خصوصی ضعیف هستیم، باید این را پذیرفت که فرهنگ کار به گونه ای در استان ایلام ضعیف است.

شاید بخشی از این مشکل به بحث آموزش برگردد، یعنی سیستم آموزشی برای پشت میز نشینی است فردی که فارغ التحصیل دانشگاه می شود در هر مقطعی نیازمند این هست آموزش فنی حرفه ای و مهارت ببیند و در این زمینه کار کند.

با وجود این که تحصیل کرده های زیادی در زمینه صنایع دستی داریم اما شناختی در مورد صنایع دستی ندارند که نیاز است دوباره آموزش مهارتی ببینند همچنین تجار ما متاسفانه سرمایه گذاری بر روی محصولاتی به عنوان مثال سیمان، آهن، اجر و امثال این محصولات کردند در صورتی که خیلی ها می توانند در حوزه صنایع دستی کار کنند.

صنایع دستی، صنعتی درآمدزا و با حرفه اقتصادی مناسب است که به دلیل فقدان آلودگی های زیست محیطی امروزه بسیار مورد توجه ملت های مختلف است.

استان ایلام واقع در جنوب غربی ایران است با وجود تپه ماهورهای سرسبز و دیوارهای کوهستانی، غارهای آبی، رودخانه های خروشان، سلسله کوههای زاگرس، چشمه های آب گرم طبیعی، دریاچه دوقلوی سیاه گاو و تنگه بهرام چوبین و نیز صدها آثار تاریخی و باستانی، جاذبه های گردشگری بسیاری دارد که در کنار صنایع دستی می توان با رونق بخشیدن به آنها مشکل بیکاری در این استان را به حداقل رساند.