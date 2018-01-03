اجرای ۸۰ برنامه شاخص قرآنی در تویسرکان

محمد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های منسجم و گسترده قرآنی که در شهرستان تویسرکان طی ۹ماه سال جاری انجام گرفته، گفت: اجرای طرح ها و برنامه‌های نهضت قرآن آموزی در موسسات قرآنی تویسرکان، سرکان و فرسفج در رشته های روخوانی، روانخوانی، تجویدالصلواة، ترجمه و مفاهیم سطح ۱و۲، اجرای محفل جزءخوانی قرآن کریم در ۳۴ مسجد از جمله این برنامه ها است.

وی همچنین برگزاری طرح تابستانی ۱۴۵۱ در مراکز قرآنی آموزش مقدماتی روخوانی قرآن کریم ویژه فرزندان عشایر بخش قلقلرود، دعوت از چهره های فعال قرآنی و اجرای کرسی تلاوت در خانه های قرآن روستایی علاوه بر برنامه های نهضت قران آموزی را از دیگر برنامه های اجرایی طی سال جاری برشمرد.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی تویسرکان برگزاری نشست انجمن خیرین قرآنی با ۲ جلسه محوری، برگزاری محفل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته تویسرکان، توزیع قرآن در مجالس و محافل دینی، اجرای مسابقه های قرآنی، اعزام چهره های قرآنی به اردوهای زیارتی، تأسیس ۲ خانه قرآن روستایی در مراکز دهستان های محروم شهرستان و توزیع نرم افزارهای قرآنی در بین فعالان عرصه قرآنی شهرستان را از مهمترین فعالیتهای کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان عنوان کرد.

افشاری از فعالیت مستمر ۲۱ باب خانه قرآن در روستاهای بخش مرکزی و بخش قلقلرود این شهرستان خبر داد و تشکیل کلاس های خودگردان روخوانی، تجوید، صوت و لحن با همکاری آموزش وپرورش در ۳ شهر، ۲ بخش، ۷ دهستان و ۵۰ مدرسه قرآن روستایی را نیز مورد اشاره قرار داد.