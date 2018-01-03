فعالیت ۸۰ مبلغ دینی طی ایام دهه فجر در شهرستان نهاوند

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ۸۰ نفر از روحانیون و مبلغات حوزوی در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی با ثبت درخواست در سامانه سجام برای انجام فعالیت تبلیغی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان و نوجوان به مساجد و هیئات مذهبی نهاوند اعزام می شوند.

وی گفت: از این تعداد ۶۰ نفر از طلاب برادر و ۲۰ نفر دیگر از مبلغات توانمند و آموزش دیده حوزه علمیه معصومیه شهرستان نهاوند هستند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت تبلیغی نیمه دوم سال جاری افزود: در سه ماهه اول نیمه دوم سال بیش از ۲۰۰ اعزام به نقاط مختلف شهری و روستایی درمناسبت های مختلف انجام شده و دراین راستا بیش ۱۵۰ هزارنفر ازمردم شهرستان نهاوند ازبرنامه های تبلیغی روحانیون استفاده کرده اند.

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند از اعضای شورای تبلیغ، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، میزبانان روحانیون در ایام تبلیغ که بستر مناسب را برای انجام تبلیغ مبلغین فراهم ساخته اند، تجلیل کرد.