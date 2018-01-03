کشف بیش از ۱۴۰۰ ثوب البسه خارجی قاچاق در استان کرمانشاه

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف مقدار قابل توجهی البسه خارجی خبر داد و گفت: پلیس آگاهی مبارزه با قاچاق کالا در حین کنترل خودرو های عبوری در یکی از محور های غربی کرمانشاه به یک خودرو مظنون و پس توقف خودرو در بازرسی از آن تعداد ۱۴۷۲ ثوب البسه خارجی قاچاق کشف کرد.

وی افزود: پس از متوقف کردن خودروی حامل کالای قاچاق مذکور، پرونده تشکیل و توسط یکی از شعب مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی قرار گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس اظهارات متهم، مستندات موجود در پرونده و عدم ارائه مدارک مثبته، متهم علاوه بر ضبط کالا به مبلغ ۲۳ میلیون و ۹۲ هزار و ۹۳۱ ریال جزای نقدی محکوم شد.