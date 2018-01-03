  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ دی ۱۳۹۶، ۸:۲۷

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

کشف بیش از ۱۴۰۰ ثوب البسه خارجی قاچاق در استان کرمانشاه

کشف بیش از ۱۴۰۰ ثوب البسه خارجی قاچاق در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از کشف بیش از ۱۴۰۰ ثوب البسه خارجی قاچاق در استان خبر داد.

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف مقدار قابل توجهی البسه خارجی خبر داد و گفت: پلیس آگاهی مبارزه با قاچاق کالا در حین کنترل خودرو های عبوری در یکی از محور های غربی کرمانشاه به یک خودرو مظنون و پس توقف خودرو در بازرسی از آن تعداد ۱۴۷۲ ثوب البسه خارجی قاچاق کشف  کرد.

وی افزود: پس از متوقف کردن خودروی حامل کالای قاچاق مذکور، پرونده تشکیل و توسط یکی از شعب مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی قرار گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس اظهارات متهم، مستندات موجود در پرونده و عدم ارائه مدارک مثبته، متهم علاوه بر ضبط کالا به مبلغ ۲۳ میلیون و ۹۲ هزار و ۹۳۱ ریال جزای نقدی محکوم شد.

کد مطلب 4189900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها