خط قرمزپلیس تعدی به امنیت، آرامش وجان مردم است/باکسی تعارف نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری به تمامی فرماندهان انتظامی استان‌ها و شهرستان ابلاغ کرد که ضمن حفظ هوشیاری و خویشتنداری، با اشرافیت کامل اطلاعاتی، با رصد و پایش آنی فضای مجازی و واقعی با مخلان امنیت و غارتگران اموال شخصی و عمومی مردم برخورد و صف آنان را از اغتشاش گران جدا کنند.

اشتری با تاکید بر اینکه پلیس هرگز اجازه نخواهد داد که آرامش و امنیت شهروندان خدشه دار شود، ادامه داد: نباید اجازه داد که در این فضاها مخلان امنیت و غارتگران اموال شخصی و عمومی فعالیت کرده و پلیس باید با اغتشاشگران برخورد کند.

اشتری با تاکید بر اینکه پلیس اجازه نخواهد داد خدشه‌ای به آرامش و امنیت شهروندان وارد شود، گفت: از مردم برای همکاری‌ای که با پلیس داشتند قدردانی می‌کنیم.

فرمانده ناجا افزود: از مردمان فهیم و شهروندان گرامی به سبب همکاری خوبشان با پلیس تشکر می کنیم، ضمن اینکه به شهروندان توصیه می کنم که مراقب سناریوهای کشته‌سازی در حوادث اخیر که جزو راهبردهای دشمن است، باشند.

اشتری اضافه کرد: اکثر دستگیرشدگان دغدغه معیشتی نداشتند و لیدرها و عناصر اصلی تحویل مراجع قضائی شدند.

به گفته فرمانده ناجا، در حال حاضر همه چیز تحت کنترل است و ان‌شاءالله کما فی السابق شاهد روزگاران خوبتر در سایه امنیت کامل خواهیم بود.

وی تصریح کرد: یادمان نرود امنیت مثال زدنی کشورمان در جزیره ناامنی‌های منطقه به خودی خود ایجاد نشده است.باید این امنیت را قدر بدانیم و همگان برای ایجاد، بسط و گسترش آن تلاش کنیم

سردار اشتری تاکید کرد: خط قرمز پلیس تعدی به امنیت، آرامش و جان و مال مردم و نیز اماکن حساس و حیاتی ملت و مقرهای نظامی و انتظامی و هتک حرمت به مقدسات است و در این خصوص با هیچکس تعارفی نداریم.