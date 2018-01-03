نیاز مستمر به خون در روزهای سرد/وضعیت اهدای خون در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بشیر حاجی بیگی افزود: دو میلیون و ۹۴ هزار و ۴۸۹ اهدا کننده خون برای نجات بیماران نیازمند به خون طی ۹ ماهه سال جاری برای اهدای خون به مراکز انتقال خون آمدند. با این وجود در روزهای سرد و هوای آلوده ای که پشت سر می گذاریم همچنان نیاز مستمر به اهدای خون وجود دارد.

وی ادامه داد: طی مدت یاد شده از میان بیش از دو میلیون اهدا کننده که به پایگاه های سراسر کشور مراجعه کردند، بیش از یک میلیون و ۵۸۵هزار نفر از آنان موفق به اهدای خون شده اند.

حاجی بیگی افزود: استان های تهران، فارس، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین میزان اهدای خون را در کشور داشته اند. همچنین استان های قزوین، گیلان، و آذربایجان غربی بیشترین میزان رشد اهدای خون را طی ۹ ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل دارا بوده اند.

سخنگوی سازمان انتقال خون، از رشد آمار اهدای خون بانوان در استانهای اردبیل، کردستان و گیلان طی مدت یاد شده خبر داد و گفت: ۲ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۱۱۵ واحد خون و فرآورده های آن شامل گلبول فشرده شده، پلاسما و پلاکت طی این ۹ ماه درمراکز درمانی و بیمارستانی کشور توزیع شده است.