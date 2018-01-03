نه بزرگ کردستانی ها به مردودشدگان/مسئولان مطالبات مردم را بشنوند

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز برخی تحرکات اغتشاش گران در کشورمان، بار دیگر رهبران مردود شده گروهک های ضد انقلاب کردزبان در خارج از مرزهای کشور دست به کار شده و با فعال سازی کلیه ظرفیت های خود وارد میدان شدند تا از این آب گل آلوده ماهی بگیرند و به قول خود مردم کردستان را بر علیه انقلاب و نظام اسلامی وارد عرصه کنند.

داستان کردستان و نوع نگاه دشمنان به این خطه از ایران اسلامی متفاوت از سایر نقاط کشور است، هر اتفاقی در این استان از یک تصادف رانندگی تا یک نزاع خانوادگی همواره بهانه ای برای به میدان آمدن گروهک های ضد انقلاب و تبلیغات مسموم آنها بر علیه نظام و انقلاب اسلامی است و این بار نیز آنها خیلی سریع دست به کار شده و حتی از تریبون رسانه های فارسی زبان نیز بی بهره نبودند.

این بار نیز با آغاز کوچکترین اعتراض های مسالمت آمیز در دیگر شهرهای کشور، بلندگوهای ضد انقلاب و رهبران مردود شده آنها وارد عرصه شده و هر آنچه که در توان داشتند خرج کردند تا به قول خودشان مردم را وارد این کارزار کنند، اتفاقی که نتیجه ای نداشت و بار دیگر مردم این دیار آنها را مردود کردند.

بر اساس اعلام فرماندار شهرستان سنندج طی دو روز گذشته ناآرامی های پراکنده ای در سطح این شهر وجود داشته که به هیچ مکانی آسیبی وارد نشده است و با حضور نیروهای انتظامی این نا آرامی ها مدیریت شده است.

مطالبات مردمی در مسیر قانونی قابل پیگیری است

همچنین روز گذشته معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در نخستین روزهای کاری خود در جلسه ستاد قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: مردم آگاه و هوشیار این استان در اتفاقات اخیر جواب «نه» بزرگی به کسانی که مخالف سربلندی ایران اسلامی هستند، دادند.

حسین خوش اقبال ضمن تشکر از برخورد سرد مردم استان با جمعی از اغتشاشگران، گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران مطمئن باشند مردم ما انقلاب، نظام و رهبر را علی رغم تمام مشکلات اقتصادی و نقدهایی که به شرایط کنونی دارند، دوست دارند.

وی اظهارداشت: تمامی خواسته ها و مطالبات مردم در مسیر قانونی آن قابل پیگیری است و دولت قطعا در مقابل مسائل و مشکلاتی که مردم با آن درگیر هستند، باید پاسخگو باشد.

گزارش دو مسئول کردستانی نشان می دهد که مردم کردستان هیچ گونه همراهی با جریان های ضد انقلاب و اغتشاشگر نداشته و ندارند، ولی بدون شک مردم استان این روزها با مشکلات و نا رسایی های جدی مواجه هستند و به همین دلیل حساب آنها با اغتشاشگران کاملا جداست.

نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و جمعی از علما و روحانیون اهل سنت این استان، در گفتگو با خبرنگاران مهر ضمن اشاره به مشکلات جدی و نارسایی های مردم کردستان، حساب مردم و مطالبات به حق آنها از مسئولان را با اغتشاشگران و آشوب طلبان کاملا جداگانه اعلام کردند.

لزوم طرح مطالبات مردمی در فضایی آرام و امن

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم خواسته ها و گلایه های خود از مسئولان نظام را با متانت و آرامش بیان کنند تا راه برای نفوذ و سوء استفاده دشمن باز نشود.

سید احسن علوی با بیان اینکه هر چند مشکلاتی در کشور وجود دارد و مردم با مشکل معیشتی مواجه هستند، بیان کرد: لازم است مردم خواسته های خود را در عین آرامش بیان کرده و با برگزاری تجمعات غیر قانونی موجب از بین رفتن سرمایه های ملی نشوند.

وی گفت: انتظار می رود که مدیران و مسئولان تلاش و جدیت بیشتری برای رفع مشکلات داشته باشند و کسانی که در مسیر خدمت رسانی به مردم قرار ندارند نیز هر چه سریعتر جابجا شده و زمینه برای رشد و شکوفایی بهتر و بیشتر کشور نیز فراهم شود.

همزمان با این مهم شماری از علما و روحانیون کردستانی نیز در خصوص اتفاقات اخیر در کشور واکنش نشان داده و حساب مردم معترض با اغتشاشگران را کاملا جداگانه اعلام کرده اند.

ماموستا محمد امین راستی امام جمعه موقت سنندج در واکنش به اتفاقات اخیر بیان کرد: عده ای می خواهند از مشکلات اقتصادی مردم سوء استفاده کرده و از این طریق بر علیه نظام اسلامی جوسازی کنند که با هوشیاری مردم این گونه اقدامات همواره محکوم به شکست بوده است.

وی افزود: کسانی که اردو کشی خیابانی می کنند به دنبال رفع مشکلات مردم نیستند و به همین دلیل هم مردم استان کردستان حساب خود را از این افراد کاملا جداگانه می دانند.

آشوب گران به دنبال سوء استفاده از مشکلات مردم هستند

ماموستا فایق رستمی نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در واکنش به اتفاقات اخیر، عنوان کرد: پیگیری مطالبات مردم راهکار و شیوه های دیگری دارد ولی عده ای آشوبگر می خواهد از این فرصت برای توطئه های خود استفاده کنند.

وی افزود: آمریکا و سایر کشورهای سلطه گر جهان هیچ گاه حامی مردم مسلمان کشورمان نیستند و امروز آنها از این فرصت سوء استفاده کرده و می خواهند توطئه های شیطانی خود را دنبال کنند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری ضمن دعوت از مردم برای طرح مطالبات خود از شیوه های قانونی، بیان کرد: همه مسئولان در هر جایگاهی که قرار دارند باید به بهترین شکل ممکن به مردم خدمت رسانی کنند.

بدون شک مردم استان کردستان نیز همانند مردم سایر استانهای کشورمان با مشکلات مختلفی در حوزه های اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و بر اساس آمارهای کشوری در بخش های بیکاری، درآمد سرانه و مسائل معیشتی وضعیت کردستان به مراتب بدتر از سایر نقاط کشور است ولی هوشیاری و بصیرت مردم این دیار بار دیگر بر همگان ثابت شد.

عدم همراهی مردم کردستان با آشوبگران به معنی نبود مشکل در این دیار نیست بلکه به دلیل علاقه مردم این دیار به امنیت و آرامش در کشور است و به همین دلیل انتظار می رود که با اولویت مشکلات مردم رفع شده و زمینه برای خدمت رسانی بهتر به مرزداران غیور ایران اسلامی در غرب کشور فراهم شود.