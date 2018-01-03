دغدغه انتخاب کادر فنی تیم ملی بوکس/ باتجربه ها مربی تیم ملی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، با انتخاب حسین ثوری به عنوان رئیس جدید فدراسیون بوکس وی در همان روز انتخابات از تمدید سرمربیگری اکبر احدی در تیم ملی خبر داد. اتفاقی که پیش بینی می شد در صورت کسب رای هر کاندیدایی در مجمع صورت بگیرد.

فرصت زیادی تا بازی های آسیایی ۲۰۱۸ باقی نمانده است و حالا اگرچه می توان بهانه هایی همچون کمبود زمان و فرصت را عنوان کرد اما همه از تیم ملی بوکس و به خصوص کادر فنی انتظار دارند. ایران در بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی با هدایت اکبر احدی به دو مدال نقره و یک برنز دست پیدا کرد. اتفاقی که انتظار می رود در جاکارتا نیز تکرار شود هرچند کار دشواری است.

حالا شاید بزرگترین دغدغه تیم ملی انتخاب کادر فنی است. در حالی که پس از قطع همکاری زودهنگام با سرمربی کوبایی توسط سرپرست وقت فدراسیون اکبر احدی سرمربی شد و در شرایطی بی ثبات همراهانی نیز در تیم ملی داشت حالا انتظار می رود با توجه به شرایط حساس پیش رو و فرصت زمانی اندک تا بازی های آسیایی وی افرادی را به عنوان همراه و مربی تیم ملی انتخاب کند که هم تجربه لازم را داشته باشند و هم رزومه قابل قبول.

بسیاری از مربیان مطرح شهرستانی با سابقه بازیکن سازی و تجربه های فراوان در بوکس حضور دارند که می شود از آنها به جای مربیان نه چندان با تجربه در این برهه زمانی استفاده کرد. تیم ملی بوکس ایران این روزها بیش از هرچیز به آرامش نیاز دارد. اکبر احدی خود به خوبی می داند که اگر به دنبال نتیجه است باید درست بر خلاف مربی کوبایی عمل کند یعنی در این زمان قید جوانگرایی را بزند. ظاهر امر نیز نشان می دهد او به دنبال جمع کردن تیمی از میان باتجربه ها برای حضور در بازیهای آسیایی است. رقابتی که نباید تیم ملی در آن به زنگ تفریح تبدیل شود.

حال تنها می توان منتظر ماند و دید پس از رقابت حساس و نزدیک انتخاباتی که به همکاری های کوتاه مدت و دعوت لیست های بلند و بالا از بوکسورهای شهرستانها ختم شد، احدی این بار صرف نظر از هر چیز و تنها با هدف کمک به تیم ملی چه افرادی را به عنوان مربی تیم ملی بوکس انتخاب می کند که هم رابطه خوبی با هم داشته و هم تجربه حضور در مسابقات و هدایت بوکسورها در میادین بزرگ را داشته باشند.